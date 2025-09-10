|
11.09.2025 00:14:56
First Internet Bancorp To Sell About $1 Bln Of Single Tenant Lease Financing Loans To Blackstone
(RTTNews) - First Internet Bancorp (INBK), the parent company of First Internet Bank, and Blackstone (BX) jointly announced that the Bank has entered into an agreement to sell up to $869 million of performing single tenant lease financing loans to vehicles affiliated with Blackstone Real Estate Debt Strategies.
The Bank will retain customer-facing servicing responsibilities for all loans sold as part of this transaction.
"This proposed transaction is a decisive step that advances key strategic priorities, including strengthening our capital position, accelerating operating performance towards our near-term target of 1.00% return on average assets, and significantly enhancing net interest margin," said David Becker, CEO and Chairman of First Internet Bancorp.
These performing single tenant lease financing loans are expected to be sold at a price approximating 95% of the unpaid principal balance, inclusive of transaction costs.
The proposed transaction is expected to close on or around September 18, 2025, subject to market conditions and customary closing requirements.
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
