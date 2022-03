Februar 2022: Das sind die besten und die schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt ging es am Montag zeitweise wieder steil abwärts. Letztlich wurden die Abschläge jedoch wieder geringer. An den US-Börsen war keine einheitliche Richtung zu sehen. Die Börsen in Fernost schlugen zum Wochenstart unterschiedliche Richtungen ein.