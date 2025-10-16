F.N.B Aktie 931177 / US3025201019
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.10.2025 23:39:12
F.N.B. Corporation Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - F.N.B. Corporation (FNB) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $149.50 million, or $0.41 per share. This compares with $110.10 million, or $0.30 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.1% to $359.27 million from $323.32 million last year.
F.N.B. Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $149.50 Mln. vs. $110.10 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.30 last year. -Revenue: $359.27 Mln vs. $323.32 Mln last year.
Nachrichten zu F.N.B. Corp. (PA) (FNB Corp.)
|
01.10.25
|Erste Schätzungen: FNB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Ausblick: FNB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
02.07.25
|Erste Schätzungen: FNB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)