Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’290 0.5%  SPI 17’039 0.3%  Dow 47’563 0.1%  DAX 24’154 0.8%  Euro 0.9292 0.2%  EStoxx50 5’698 0.6%  Gold 4’012 0.2%  Bitcoin 86’952 -2.3%  Dollar 0.8068 0.3%  Öl 65 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie gewinne: Gewinn höher als erwartet
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kühne+Nagel kauft irischen Luftfahrtexperten Eastway - Aktie fester
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Suche...
Plus500 Depot
03.11.2025 10:11:39

EZB: Geldpolitische Analysten rechnen mit keiner EZB-Zinssenkung mehr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die regelmässig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten geldpolitischen Analysten haben im Vorfeld der Ratssitzung in der vergangenen Woche nicht mehr damit gerechnet, dass die EZB ihren Leitzins im aktuellen Zyklus noch einmal senken wird. Im Vorfeld der September-Sitzung hatten sie noch eine Senkung auf 1,75 (derzeit: 2,00) Prozent für März 2026 prognostiziert. Wie die EZB im Ergebnis einer entsprechenden Umfrage weiter mitteilte, wird für das zweite Quartal 2028 weiterhin eine Zinsanhebung auf 2,25 Prozent erwartet.

Die Inflation im Euroraum wird ihrer Erwartung nach im vierten Quartal bei 2,0 Prozent liegen und im ersten Quartal 2026 auf 1,7 Prozent sinken. Bis Ende 2026 wird die Inflation dann ihrer Prognose nach zwischen 1,8 und 1,9 Prozent liegen, also unterhalb des EZB-Zielwerts von 2 Prozent.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird nach Meinung der Analysten im vierten Quartal um 0,2 Prozent steigen und im ersten Quartal 2026 um 0,3 Prozent.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 04:11 ET (09:11 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

09:37 Logo WHS DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien im Fokus: Interaktiver Marktausblick heute um 10:30 Uhr
09:30 SG-Marktüberblick: 03.11.2025
09:27 SMI rutscht unter 200-Tage-Linie
07:30 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Starke Monatsbilanz
31.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
31.10.25 Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025
30.10.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’712.38 19.87 BVKSPU
Short 12’983.25 13.87 BP9SUU
Short 13’495.79 8.89 BSNS9U
SMI-Kurs: 12’289.53 03.11.2025 10:09:32
Long 11’682.16 19.72 SSTBSU
Long 11’396.36 13.57 BRTSZU
Long 10’895.94 8.85 BPDSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Die Performance der Kryptowährungen
"The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktienrückkaufprogramme erfreuen sich grosser Beliebtheit: Das sind die Vor- und Nachteile
So dürften sich die Ölpreise laut IEA, Goldman Sachs und JPMorgan 2026 entwickeln
Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
SMI und DAX mit freundlichem Novemberauftakt -- Börsen in Fernost schliesslich fester
Marineschiffbauer TKMS geht an die Börse

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:24 Spionage für Russland: Verdächtiger in Lettland festgenommen
10:23 Eurozone: Industriestimmung hellt sich etwas auf und erreicht Wachstumsschwelle
10:13 Börse Frankfurt-News: "Aktien, Renten, Cash - was treibt die Renditen?"
10:13 Börse Frankfurt-News: "Aktien, Renten, Cash - was treibt die Renditen?"
10:10 Maschinenbau-Aufträge brechen im September ein
10:09 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax deutlich erholt über 24.000 Punkten
10:13 KION-Aktie setzt Kurs-Rally fort
09:45 ROUNDUP 2: USA wollen Atomwaffen ohne nukleare Explosionen testen
09:40 ROUNDUP/Mehr neue Boeing-Jets: Ryanair hebt Passagierprognose an
09:35 Geflügel und Eier gefragt wie nie