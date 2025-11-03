|
03.11.2025 10:11:39
EZB: Geldpolitische Analysten rechnen mit keiner EZB-Zinssenkung mehr
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die regelmässig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten geldpolitischen Analysten haben im Vorfeld der Ratssitzung in der vergangenen Woche nicht mehr damit gerechnet, dass die EZB ihren Leitzins im aktuellen Zyklus noch einmal senken wird. Im Vorfeld der September-Sitzung hatten sie noch eine Senkung auf 1,75 (derzeit: 2,00) Prozent für März 2026 prognostiziert. Wie die EZB im Ergebnis einer entsprechenden Umfrage weiter mitteilte, wird für das zweite Quartal 2028 weiterhin eine Zinsanhebung auf 2,25 Prozent erwartet.
Die Inflation im Euroraum wird ihrer Erwartung nach im vierten Quartal bei 2,0 Prozent liegen und im ersten Quartal 2026 auf 1,7 Prozent sinken. Bis Ende 2026 wird die Inflation dann ihrer Prognose nach zwischen 1,8 und 1,9 Prozent liegen, also unterhalb des EZB-Zielwerts von 2 Prozent.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird nach Meinung der Analysten im vierten Quartal um 0,2 Prozent steigen und im ersten Quartal 2026 um 0,3 Prozent.
