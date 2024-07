EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagnachmittag im Minus

Die Aktie verlor um 04:28 Uhr in der Xetra-Sitzung 1,1 Prozent auf 8,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 25'421 Punkten notiert. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 8,55 EUR. Bei 8,67 EUR startete der Titel in den Xetra-Handelstag. Bisher wurden heute 257'556 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,44 EUR) erklomm das Papier am 26.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 184,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2024 bei 7,22 EUR. Mit Abgaben von 16,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 22.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 208.73 Mio. EUR – eine Minderung von -13,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 240.69 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,245 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Aktien New York Schluss: Verluste

Wann kippt das Vertrauen der Investoren in Japan?