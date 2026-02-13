|
13.02.2026 08:34:42
EUREX/Renten-Futures warten auf US-Inflationsdaten
DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. An den Rentenmärkten wird mit Spannung auf die US-Verbraucherpreise am Nachmittag gewartet. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 4 Ticks auf 129,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,12 Prozent und das -tief bei 129,00 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.291 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 4 Ticks auf 111,34 Prozent - der Bobl-Future 5 Ticks auf 116,97 Prozent.
