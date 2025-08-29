|
29.08.2025 08:29:41
EUREX/DAX-Futures folgen US-Rekorden nicht
DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen. Die Rekordjagd an Wall Street wird in Europa nicht nachvollzogen. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 27 auf 24.063 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.097 und das Tagestief bei 24.014 Punkten. Der Umsatz ist allerding mit nur 635 Kontrakten extrem gering und damit kaum aussagekräftig für die Tagestendenz.
August 29, 2025 02:29 ET (06:29 GMT)
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
