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27.08.2026 08:21:40
EUREX/DAX-Future zieht an
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.10 Uhr um 48 auf 26.411 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.420 und das -tief bei 26.362 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 489 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 27, 2026 02:22 ET (06:22 GMT)
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