|
09.09.2026 08:19:42
EUREX/DAX-Future mit Abgaben
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.18 Uhr 123 auf 25.891 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.910 und das Tagestief bei 25.869 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 303 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 09, 2026 02:20 ET (06:20 GMT)
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI leichter erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt wird zur Wochenmitte schwächer erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls nachgeben. Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch ohne grosse Ausschläge.