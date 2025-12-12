Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'905 -0.1%  SPI 17'737 -0.1%  Dow 48'704 1.3%  DAX 24'295 0.7%  Euro 0.9328 0.0%  EStoxx50 5'754 0.8%  Gold 4'286 0.2%  Bitcoin 73'479 0.0%  Dollar 0.7947 0.0%  Öl 61.6 0.1% 
Goldpreis: Rekordhoch wieder in Reichweite
Google-Konkurrent OpenAI veröffentlicht neue ChatGPT-Version
NVIDIA & Co.: Diese zehn Aktien sieht Wedbush zum Jahresende 2025 vorn
lululemon-Aktie steigt zweistellig: Kombination aus Führungswechsel, Aktienrückkauf und Bilanz beflügelt Kurs
DKSH-Aktie: Neue Partnerschaft mit Etika Fresh Milk in Malaysia
12.12.2025 08:08:39

EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas fester

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Freitag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 08.01 Uhr um 37,0 Punkte höher mit 24.407,0. In den Handel gegangen war er mit 24.364,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.438,0 und das -tief bei 24.359,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 507 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 02:08 ET (07:08 GMT)

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’480.71 19.00 BTASKU
Short 13’721.45 13.97 S8QBLU
Short 14’290.05 8.61 B94SVU
SMI-Kurs: 12’905.17 11.12.2025 17:31:31
Long 12’384.65 19.29 SO3BSU
Long 12’121.81 13.89 SPMB5U
Long 11’608.20 8.97 SYZBYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia-Aktie schnellt hoch: Schlafmittel mit Prix Galien Bridges Award ausgezeichnet - weitere Studiendaten zu Aprocitentan veröffentlicht
NVIDIA Aktie News: NVIDIA fällt am Nachmittag
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Marktturbulenzen: Warum die Oracle-Zahlen auch Aktien von SAP, Softbank und NVIDIA treffen unter Druck setzen
So viel Gewinn hätte ein Investment in Bitcoin von vor 5 Jahren abgeworfen
Palantir-Mitgründer Peter Thiel steigt aus: Die Hintergründe zum Verkauf der NVIDIA-Aktie
Bernstein Research bescheinigt Outperform für Deutsche Telekom-Aktie
Nach US-Zinsentscheid: Wall Street schliesst uneins - Dow mit Rekord -- SMI letztlich wenig bewegt -- DAX schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen enden am Donnerstag leichter
Givaudan-Aktie rutscht ab: Analystenveranstaltung sorgt für spürbare Verunsicherung
EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell

08:22 Britische Wirtschaft schrumpt im Oktober überraschend
08:20 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax steigt weiter nach geknacktem Korrekturtrend
08:19 ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Schott Pharma auf 22 Euro - 'Buy'
08:19 GNW-News: Spryker sichert sich Kapitalerhöhung zur Stärkung der Marktführerschaft im B2B-Commerce
08:08 Umfrage: Mehrheit gegen stärkeren US-Einfluss auf Europas Politik
08:01 EU will mehr Rohstoffe aus Schrottautos gewinnen
07:49 Söders Mission Wiederwahl - Wie müde ist die CSU Ende 2025?
07:54 OpenAI veröffentlicht neue ChatGPT-Version
07:45 Darum erholen sich die Ölpreise etwas
07:42 Letterman: Late-Night-Moderatoren verteidigen Demokratie