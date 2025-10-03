|
03.10.2025 08:56:39
EUREX/DAX-Future gibt Gewinne im Verlauf nahezu ab
DOW JONES--Der DAX-Future gibt am Freitag im Verlauf seine zuvor gesehenen Gewinne nahezu ab. Der Dezember-Kontrakt steigt um drei auf 24.604 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.667 und das Tagestief bei 24.599 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.280 Kontrakte, das Volumen ist für einen Feiertagshandel eher gut.
DJG/thl/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 03, 2025 02:57 ET (06:57 GMT)
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.
Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas
Mini-Futures auf SMI
