|
26.09.2025 08:50:39
EUREX/Bund-Future im Verlauf wenig verändert
DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Freitag im Verlauf wenig verändert. Nach dem Rücksetzer am Vortag in Folge guter US-Daten stabilisiert sich der Terminkontrakt aktuell bei 128 Prozent. Der Dezember-Kontrakt verliert drei Ticks auf 128,02 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,06 Prozent und das Tagestief bei 127,92 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.641 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt einen Tick auf 117,57 Prozent. Zum Wochenschluss steht der von der Fed favorisierten PCE-Preisindex im Fokus.
Nach Einschätzung der DZ Bank dürfte der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben im vergangenen Monat in der Gesamtrate von zuvor 2,6 auf 2,8 Prozent und damit etwas stärker als marktseitig erwartet gestiegen sein. Die entsprechende Kernrate sollte den Markterwartungen zufolge bei 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr verharren. Die Fed-Vertreter dürften diese Inflationszahlen wohl mit einem unguten Gefühl zur Kenntnis nehmen, sitzen sie doch derzeit geldpolitisch zwischen zwei Stühlen, so die Analysten. Den geldpolitischen Falken wiederum dürften diese Daten in die Hände spielen, so dass es nicht verwundern sollte, wenn sich die marktseitigen US-Zinssenkungserwartungen für Ende des Jahres noch etwas weiter zurückbilden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 26, 2025 02:51 ET (06:51 GMT)
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Zölle auf Pharmaprodukte und Inflationsunsicherheit: SMI startet etwas höher -- Kleine Startgewinne beim DAX -- Verluste an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich zum Auftakt leichte Gewinne. Auch der deutsche Aktienmarkt verzeichnet ein moderates Startplus. Die wichtigsten Handelsplätze in Fernost notieren am Freitag mit moderaten Verlusten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}