Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’126 0.1%  SPI 16’824 0.1%  Dow 46’382 0.1%  DAX 23’527 -0.5%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5’442 -0.3%  Gold 3’751 0.1%  Bitcoin 89’587 0.3%  Dollar 0.7924 0.0%  Öl 66.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
TUI-Aktie aber fester: TUI bekommt im Sommergeschäft Nahost-Konflikt zu spüren
Nach Bitcoin-Erfolg: BlackRock plant wohl tokenisierte ETFs
Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: So entwickeln sich Rüstungsaktien am Dienstag
CleanSpark setzt auf Wachstum: Neue Finanzierung treibt Aktie an
Montana Aerospace-Aktie: Neue Finanzierung im Millionenvolumen abgeschlossen
Suche...
23.09.2025 08:42:39

EU und Indonesien unterzeichnen Handelsabkommen

Von Ying Xian Wong und Amanda Lee

DOW JONES--Die Europäische Union und Indonesien haben ein lang erwartetes Handelsabkommen unterzeichnet. Dies geschieht zu einer Zeit, in der sich asiatische Länder in einem durch US-Zölle neugestalteten Umfeld neu positionieren.

Das Wirtschaftsabkommen, über das Jakarta seit Juli 2016 mit der EU verhandelt, wurde während des Besuchs des EU-Kommissars für Handel und wirtschaftliche Sicherheit, Maros Sefcovic, in Indonesien unterzeichnet, wie ein Sprecher des indonesischen Wirtschaftsministeriums sagte.

Im Rahmen des Abkommens sollen Zölle auf 80 Prozent der indonesischen Exporte in die EU abgeschafft werden, sagte Ministeriumssprecher Haryo Limanseto Dies würde Abgaben auf arbeitsintensive Sektoren wie Schuhe, Textilien, Bekleidung, Palmöl, Fischerei, erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge aufheben.

Es werde erwartet, dass das Abkommen den bilateralen Handel innerhalb von fünf Jahren verdoppelt und Indonesien einen breiteren Zugang zum Markt des EU-Handelsblocks mit seinen 27 Mitgliedsstaaten verschafft, so das Ministerium. Der Pakt werde Unternehmen auf beiden Seiten "spürbare Vorteile" bringen und Indonesiens Engagement für nachhaltige Praktiken stärken, ein zentrales politisches Ziel der EU, fügte Limanseto hinzu.

Die EU ist Indonesiens fünftgrösster Handelspartner. Der bilaterale Handel erreichte im vergangenen Jahr 27,3 Milliarden Euro, was 32,22 Milliarden US-Dollar entspricht.

Seit die US-Regierung Zölle gegen Dutzende von Handelspartnern angekündigt hat, unternehmen mehr Nationen im exportabhängigen Asien Schritte, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern und sich an das neue Handelsumfeld anzupassen.

Asiatische Länder stärken die Beziehungen zu Partnern ausserhalb der USA und führen im eigenen Land Reformen und Konjunkturprogramme durch, um das Wachstum anzukurbeln, so die leitende Ökonomin von DBS, Radhika Rao, in einer Research Note.

Thailand, die Philippinen und Malaysia befinden sich ebenfalls in Gesprächen mit der EU, während China und der Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) Anfang dieses Jahres die Verhandlungen zur Aufwertung ihres Handelspaktes abgeschlossen haben.

Der Jakarta Composite Index in Indonesien stieg am frühen Dienstag um bis zu 0,5 Prozent, während die indonesische Rupiah gegenüber dem US-Dollar leicht nachgab.

Kontakt zu den Autoren: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 02:43 ET (06:43 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?

Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?

In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs ‪alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.

💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

08:36 SMI mit verhaltenem Wochenstart
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 200-Tage-Linie im Blick
22.09.25 Logo WHS FedEx Aktie aktuell: Belastung durch Zölle, aber starke US-Nachfrage. Lohnt sich der Einstieg?
22.09.25 Marktüberblick: Porsche AG senkt Prognose erneut
22.09.25 Zukunftsperspektiven für Chemiekonzerne in einem wandelbaren Markt
22.09.25 Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende? | Börsentag Zürich 2025
19.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
18.09.25 Julius Bär: 15.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf ASML Holding NV, Sanofi, Banco Santander SA, SAP SE
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’586.66 19.84 BR1SRU
Short 12’869.94 13.60 S2S3YU
Short 13’336.51 8.90 3OUBSU
SMI-Kurs: 12’126.14 22.09.2025 17:31:16
Long 11’596.19 19.37 BH8SXU
Long 11’350.44 13.99 BZ9S1U
Long 10’852.04 8.90 BNVSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Abflüsse auf Rekordhoch: Steht der Kryptomarkt vor einer Angebotslücke?
BYD-Aktie unter Druck: Spekulationen um einen vollständigen Ausstieg von Buffetts Berkshire Hathaway
ASML profitiert vom Intel-NVIDIA-Deal, Intel-Aktie fällt: Analysten sehen steigendes Kurspotenzial
Rheinmetall-Aktie fester: Perspektive für Beschäftigte der Lürssen-Marinesparte im Falle einer Übernahme
Diginex-Aktie setzt Rally mit erneutem kräftigem Kurssprung fort
Aktien von D-Wave, IonQ & Co.: So entwickeln sich Quantencomputer-Werte nach der Kursrally
Metsera-Aktie zündet Kursrakete, Pfizer-Aktie höher: Pfizer plant Milliarden-Zukauf
Chip-Duell spitzt sich zu: Broadcom macht der NVIDIA-Aktie Konkurrenz
Idorsia lanciert Quviviq in China - Aktie im Minus

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}