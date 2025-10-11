Erste Schätzungen: Suzhou Everbright Photonics A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Suzhou Everbright Photonics A wird voraussichtlich am 25.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,210 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 98,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 74,4 Millionen CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 147,6 Millionen CNY aus.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,168 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,570 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 488,5 Millionen CNY aus, nachdem im Vorjahr 268,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch