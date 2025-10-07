Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.10.2025 06:21:35

Erste Schätzungen: Molina Healthcare informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Molina Healthcare
259.62 CHF -8.26%
Molina Healthcare wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 22.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,00 USD. Dies würde einer Verringerung von 29,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Molina Healthcare 5,65 USD je Aktie vermeldete.

12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 10,94 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 18,79 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 20,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 44,49 Milliarden USD, gegenüber 40,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch