04.10.2025 06:21:35

Erste Schätzungen: HDFC Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HDFC Bank gibt voraussichtlich am 18.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,376 USD gegenüber 0,420 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 65,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,50 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,00 Milliarden USD aus.

39 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,63 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 22,04 Milliarden USD, gegenüber 56,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch