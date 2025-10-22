Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Apollo Hospitals Enterprise Aktie

22.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Apollo Hospitals Enterprise gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Apollo Hospitals Enterprise
8008.80 INR -0.04%
Apollo Hospitals Enterprise stellt voraussichtlich am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 34,09 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 29,42 Prozent erhöht. Damals waren 26,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 62,83 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 12,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,89 Milliarden INR in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 131,50 INR je Aktie, gegenüber 100,56 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 24 Analysten durchschnittlich bei 253,44 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 217,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch