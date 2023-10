Erste Lieferungen gesichtet: Teslas neues Highland-Modell kommt nach Europa

• Model 3 Highland wohl bereit zur Auslieferung• Erste Modelle offenbar per Schiff auf dem Weg nach Europa• Tesla-Kunden könnten ihren Model 3 Highland schon bald erhalten

Seit rund einem Jahr ist der Tesla Model 3 Highland bereits Thema, nun dürfte es ernst werden: Die aufgefrischte Version des Tesla Model 3 dürfte schon bald auf den Strassen Europas zu sehen sein.

Facelift für Tesla Model 3

Nach etwa sechs Jahren hat es nun ein Facelift für den beliebten Tesla Model 3 gegeben. Neben mehr Reichweite soll das E-Auto auch über einen überarbeiteten Innenraum verfügen. Das neue Modell, bekannt als Highland, wirke optisch schlanker und damit sportlicher. Auch das Online-Handbuch wurde bereits auf den aktuellen Stand gebracht. Daraus geht hervor, dass es sogar neben den bislang zwei erwarteten Versionen noch eine weitere Version, womöglich den Model 3 Plaid, geben könnte.

Anfang des Monats sollen die Bestellungen für die Highland-Variante in Europa und China eröffnet worden sein, heisst es bei Teslamag. In den USA ist der Model 3 mit Facelift bislang nicht erhältlich. Einigen Berichten zufolge soll die Highland-Produktion in China Mitte August begonnen haben. Bisher war allerdings wenig zu sehen von dem überarbeiteten Elektroauto . Teslamag berichtet von gelegentlichen Test-Sichtungen auf öffentlichen Strassen, mehr sei allerdings nicht zu beobachten gewesen. Das erklärt das Magazin damit, dass Tesla den GPS-Empfang rund um seine Gigafactory in Shanghai störe, um so Drohnen-Aufnahmen zu verhindern.

Model 3 Highland auf dem Weg nach Europa?

Seit Anfang September wurden jedoch immer mal wieder Tesla Model 3 Highland im Hafen nahe der Tesla-Fabrik gesichtet, wie Teslamag unter Berufung auf den lokalen Beobachter Wu Wa berichtet. Mitte September sollen die Fahrzeuge auf den Transporter Crystal Ray geladen worden sein. Wie Shop4tesla ausserdem berichtet, soll das Schiff den Hafen von Shanghai schliesslich am 17. September verlassen haben. Zunächst scheint es sich auf den Weg zum Suez-Kanal gemacht zu haben, was dafür spricht, dass es danach in Richtung eines europäischen Hafens gehen dürfte.

Für das aktuelle Quartal ist es damit zwar zu spät dran, für das letzte Viertel dieses Jahres könnte die Lieferung aber durchaus rechtzeitig eintreffen. Mitte bis Ende Oktober wird die Crystal Ray in Europa erwartet, so Shop4tesla. Das passt auch zu den Angaben beim Bestellprozess auf der Tesla-Website - im europäischen Konfigurator des Model 3 war kürzlich für die Standard Variante eine voraussichtliche Auslieferung Oktober bis November 2023 angegeben, für das Long Range Modell November bis Dezember. In China gibt es derweil keine genaueren Infos: Dort dürften die ersten Model 3 Highland irgendwann in Q4 ausgeliefert werden, wir der Website zu entnehmen ist.

Tesla-Fans dürfen also gespannt sein und sollten Europas Strassen im Auge behalten.

