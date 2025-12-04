Equinix Aktie 26875198 / US29444U7000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.12.2025 05:02:25
Equinix CFO Keith Taylor To Retire In 2026
(RTTNews) - Equinix Inc. (EQIX) announced that Chief Financial Officer Keith Taylor will retire in 2026 after serving the company for 27 years.
Taylor will continue in his role as Chief Financial Officer until a successor is appointed. Following that, he will transition to the role of Special Advisor for approximately one year to support a smooth leadership transition.
Ahead of Taylor's planned retirement, Equinix has initiated the search process for his successor. The company is considering both internal and external candidates and expects to complete the process over the coming months.
Nachrichten zu Equinix Inc
|
01.12.25
|S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Equinix-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
24.11.25
|S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.11.25
|S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Equinix-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
10.11.25
|S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Equinix von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.11.25
|S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Equinix von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.10.25
|Ausblick: Equinix gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.10.25
|S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.10.25
|S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Equinix von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Equinix Inc
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Inflationszahlen letztlich schwächer -- DAX geht kaum verändert in den Feierabend -- US-Börsen schliessenhöher -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit kleinen Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt begab sich auf Richtungssuche. An der Wall Street ging es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigten sich unterschiedliche Vorzeichen.