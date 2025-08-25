EQS-PVR: Frauenthal Holding AG: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.08.2025 18:29:03

Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Frauenthal
23.00 EUR
EQS Stimmrechtsmitteilung: Frauenthal Holding AG
Frauenthal Holding AG: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

25.08.2025 / 18:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

Wien,  25.8.2025

 

Überblick

? Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstösst.

 

1. Emittent: Frauenthal Holding AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräusserung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person
Hannes Winkler

4. Namen der Aktionäre:  Ventana Holding GmbH
Tridelta GmbH

5. Datum der Schwellenberührung: 21.8.2025

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
73,29 %		  
0,00 %		  
73,29 %		  
8 651 491
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
73,29 %		  
0,00 %		  
73,29 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000762406 0 6 341 102 0,00 % 73,29 %
Subsumme A 6 341 102 73,29 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
         
    Subsumme B.1    

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
           
      Subsumme B.2    

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 Hannes Winkler   0,00 % 0,00 % 0,00 %
2 Ventana Holding GmbH 1 0,21 % 0,00 % 0,21 %
3 Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft S.A. 2 0,00 % 0,00 % 0,00 %
4 Tridelta GmbH 3 73,08 % 0,00 % 73,08 %
           

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

Mit Wirkung vom 21.08.2025 wurde die FT Holding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die Tridelta GmbH als übernehmende Gesellschaft verschmolzen und ist erloschen. Die Gesamtzahl der Stimmrechte (Gesamtposition der meldepflichtigen Person) ist unverändert. Durch die Verschmelzung sind 5.954.724 Aktien/Stimmrechte (rd 68,83%) von FT Holding GmbH an die Tridelta GmbH übertragen worden, die nun 6.322.910 Aktien/Stimmrechte (73,08%) direkt hält.

 

 Wien am  25.8.2025

 


25.08.2025 CET/CEST

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Frauenthal Holding AG
Rooseveltplatz 10
1090 Wien
Österreich
Internet: frauenthal.at

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2188346  25.08.2025 CET/CEST

