|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.08.2025 18:29:03
EQS-PVR: Frauenthal Holding AG: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Frauenthal Holding AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 25.8.2025
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstösst.
1. Emittent: Frauenthal Holding AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräusserung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre: Ventana Holding GmbH
5. Datum der Schwellenberührung: 21.8.2025
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Mit Wirkung vom 21.08.2025 wurde die FT Holding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die Tridelta GmbH als übernehmende Gesellschaft verschmolzen und ist erloschen. Die Gesamtzahl der Stimmrechte (Gesamtposition der meldepflichtigen Person) ist unverändert. Durch die Verschmelzung sind 5.954.724 Aktien/Stimmrechte (rd 68,83%) von FT Holding GmbH an die Tridelta GmbH übertragen worden, die nun 6.322.910 Aktien/Stimmrechte (73,08%) direkt hält.
Wien am 25.8.2025
25.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Frauenthal Holding AG
|Rooseveltplatz 10
|1090 Wien
|Österreich
|Internet:
|frauenthal.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2188346 25.08.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Frauenthal Holding AG
|
18:29
|EQS-PVR: Frauenthal Holding AG: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
14.08.25
|EQS-HV: Frauenthal Holding AG: Abstimmungsergebnisse zur 36. o. Hauptversammlung (EQS Group)
|
11.06.25
|EQS-HV: Frauenthal Holding AG: Einberufung zur 36. ordentlichen Hauptversammlung (EQS Group)
|
10.06.25
|EQS-Adhoc: Frauenthal Gruppe prüft strategische Optionen für Automotive-Division (EQS Group)
|
15.05.25
|EQS-News: Frauenthal Holding AG: Hauptversammlung wird verschoben (EQS Group)
|
29.04.25
|EQS-AFR: Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
29.04.25
|EQS-AFR: Frauenthal Holding AG: Release of a Financial report (EQS Group)