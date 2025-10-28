Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.10.2025 
28.10.2025 16:12:23

EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 24.10.2025 gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Accentro Real Estate
0.05 EUR -28.57%
Kaufen Verkaufen

EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG
Accentro Real Estate AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 24.10.2025 gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

28.10.2025 / 16:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Accentro Real Estate AG
Strasse, Hausnr.: Kantstr. 44/45
PLZ: 10625
Ort: Berlin
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 391200VKLY50XNAFCM46

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Sean Oldfield
Geburtsdatum: 21.01.1977

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
System 2 Master Fund Limited

5. Datum der Schwellenberührung:
24.10.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 14,33 % 0,00 % 14,33 % 284.299
letzte Mitteilung 0,00 % 0,00 % 0,00 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A40ZWH7 0 40.741 0,00 % 14,33 %
Summe 40.741 14,33 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Sean Oldfield % % %
System 2 Capital LLP 14,33 % % %

9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Erhalt neuer Aktien, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung geschaffen wurden, nicht börsennotiert sind und daher eine andere ISIN haben. 

Datum
24.10.2025


28.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Deutschland
Internet: www.accentro.ag

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2219998  28.10.2025 CET/CEST

