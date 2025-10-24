Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650
24.10.2025 09:00:03
EQS-News: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme der M3 Group in Schweden
|
EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
Mutares unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme der M3 Group in Schweden
München, 24. Oktober 2025 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von M3 Schakt AB, M3 Rental AB und Schaktförmedlingen Sverige AB („M3 Group“) unterzeichnet, einem schwedischen Anbieter von Transport-, Bau- und Maschinenvermietungsdienstleistungen, der sich auf Infrastrukturprojekte wie U-Bahnen, Strassen und Eisenbahnen spezialisiert hat und grosse private Bauunternehmen bedient. Die Transaktion ist eine Add-on-Akquisition für GDL Anläggning & Miljö und wird vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein.
Für GDL Anläggning & Miljö bietet die Übernahme der M3 Group lukrative Synergien, eine strategische geografische Expansion sowie eine Stärkung aller Geschäftsbereiche. Mit ca. 44 Mitarbeitenden und einem robusten Netzwerk von Subunternehmern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von ca. EUR 35 Mio. Die Übernahme wird das Segment Infrastructure & Special Industry von Mutares und die Präsenz auf dem nordischen Infrastruktur- und Baumarkt weiter stärken.
Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Diese Akquisition ist ein strategischer Meilenstein für den Ausbau unserer Präsenz in den nordischen Ländern und die Stärkung unseres Segments Infrastructure & Special Industry. Das Know-how und die starke Marktposition der M3 Group passen perfekt in unser Portfolio, insbesondere zu GDL Anläggning & Miljö. Wir freuen uns darauf, das weitere Wachstum des Unternehmens in einem ausgezeichneten Marktumfeld zu unterstützen.“
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräussert werden.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mutares SE & Co. KGaA
Ansprechpartner Presse Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Ansprechpartner Presse Frankreich
Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich
24.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2215754
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2215754 24.10.2025 CET/CEST
