Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’246 -0.4%  SPI 16’903 -0.5%  Dow 46’648 -0.6%  DAX 23’485 -1.1%  Euro 0.9313 0.0%  EStoxx50 5’564 -0.9%  Gold 4’005 0.7%  Bitcoin 80’560 -1.4%  Dollar 0.8050 -0.2%  Öl 63.8 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Top News
Heidelberg Materials-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung
Aumovio-Aktie unter Druck: Deutliche Rückgänge im Geschäft -
UBS-Analyse: Barclays Capital verleiht UBS-Aktie Underweight in jüngster Analyse
Henkel vz-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt
Zalando-Analyse: Barclays Capital verleiht Zalando-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse
Suche...

Biotest vz. Aktie 325670 / DE0005227235

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.11.2025 15:19:33

EQS-News: Biotest AG: Extraordinary general meeting convened again at the request of Grifols S.A.

Biotest vz.
30.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Biotest AG / Key word(s): AGM/EGM
Biotest AG: Extraordinary general meeting convened again at the request of Grifols S.A.

07.11.2025 / 15:19 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

PRESS RELEASE

 

Biotest AG: Extraordinary general meeting convened again at the request of Grifols S.A.

 

  • Renewed request for convocation dated 21 October 2025
  • Resolution on the change of legal form to a partnership limited by shares (KGaA)


Dreieich, 7 November 2025. Biotest AG announces that, after careful consideration, the Management Board has deemed admissible the new request received in writing from Grifols S.A. on 28 October 2025 pursuant to Section 122 (1) of the German Stock Corporation Act (AktG) to convene an extraordinary general meeting to resolve on the change of legal form of the company to a partnership limited by shares (KGaA). In compliance with the statutory requirements, the Management Board, with the approval of the Supervisory Board, has decided to convene an extraordinary general meeting of Biotest AG for 17 December 2025. The invitation to the extraordinary general meeting with further details was published today in the Federal Gazette and on the company's website.

On the agenda of the extraordinary general meeting on 17 December 2025 will be again the resolution on the change of legal form of Biotest AG to a partnership limited by shares (KGaA) under the name Biotest GmbH & Co. KGaA. It is planned that Biotest Management GmbH, in which Grifols S.A. indirectly holds all shares, will assume the position of general partner.

The items of another request for addition to the agenda received by the company were also put on the agenda.

 

About Biotest

Biotest is a provider of biological therapeutics derived from human plasma. With a value added chain that extends from pre-clinical and clinical development to worldwide sales, Biotest has specialised primarily in the areas of clinical immunology, haematology and intensive care medicine. Biotest develops and markets immunoglobulins, coagulation factors and albumin based on human blood plasma. These are used for diseases of the immune and haematopoietic systems. Biotest has more than 2,500 employees worldwide. Since May 2022, Biotest has been a part of the Grifols Group, based in Barcelona, Spain (www.grifols.com).

 

IR contact

Dr Monika Baumann (Buttkereit)

Phone: +49-6103-801-4406
Mail: ir@biotest.com

 

PR contact

Miriam Oehme

Phone: +49 -152 07016 992
Mail: pr@biotest.com

 

Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, Germany, www.biotest.com

 

Ordinary shares: securities’ ID No. 522720; ISIN DE0005227201

Preference shares: securities’ ID No. 522723; ISIN DE0005227235

Listing: Open Market: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate

 

Disclaimer

This document contains forward-looking statements on overall economic development as well as on the business, earnings, financial and assets position of Biotest AG and its subsidiaries. These statements are based on current plans, estimates, forecasts and expectations of the company and are thus subject to risks and elements of uncertainty that could result in significant deviation of actual developments from expected developments. The forward-looking statements are only valid at the time of publication. Biotest does not intend to update the forward-looking statements and assumes no obligation to do so.Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von biologischen Arzneimitteln, die aus menschlichem Plasma gewonnen werden. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter. Seit Mai 2022 ist Biotest Teil der Grifols Gruppe, Barcelona, Spanien (www.grifols.com).

 


07.11.2025 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

2225420  07.11.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Biotest AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Biotest AG Vz.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer

Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉

Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.

💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:20 Logo WHS Handelssysteme nach dem Baukastenprinzip – so einfach kann es sein - Livestream von der World of Trading in Frankfurt heute um 16:00 Uhr
09:16 Lage bleibt fragil
08:59 Marktüberblick: Berichtssaison macht Kurse
07:47 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Konsolidierung hält an
06.11.25 Julius Bär: 21.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Advanced Micro Devices Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
06.11.25 Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
06.11.25 Japans Aktienmarkt in neuem Glanz
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’738.28 20.00 S2S3KU
Short 13’015.63 13.74 UBSIIU
Short 13’490.47 8.94 BWCSGU
SMI-Kurs: 12’245.55 07.11.2025 15:10:29
Long 11’746.18 19.84 SHFB5U
Long 11’479.31 13.98 ST7BKU
Long 10’959.34 8.78 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Volatus Aerospace Aktie News: Anleger schicken Volatus Aerospace am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
Rüstungsaktien uneins: HENSOLDT erzielt nur etwas bessere Rendite - Rheinmetall baut Weltraumsateliten
Marvell-Aktie auf dem Radar: SoftBank plant grössten Deal der Halbleiterbranche
SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst
Stahlgipfel in Berlin - so reagieren die Aktien von thyssenkrupp und Salzgitter
R&S-Aktie rutscht ab: Wachstumsambitionen wegen fehlender Installationskapazitäten reduziert
DHL-Aktie zieht kräftig an: Operativen Gewinn entgegen der Erwartungen gesteigert
DroneShield-Aktie weiter im Abwärtstrend: Monatsverlust wird noch grösser
Zurich-Aktie fällt aber: Starke Entwicklung in der Schaden- und Lebensversicherung

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 25/45: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/45. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:23 Fluglinien stoppen irreführende Klima-Versprechen
15:22 Neues Marine-Aufklärungsflugzeug in Deutschland angekommen
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.11.2025 - 15.15 Uhr
15:15 Ölpreise legen etwas zu
14:51 GNW-News: Aduro Clean Technologies unterzeichnet unverbindliche Absichtserklärung für Demonstrationsanlage in Europa
14:47 Aktien Frankfurt: Verluste - Sorgen wegen zu hoher Bewertungen im US-Tech-Sektor
14:35 ROUNDUP 2: Conti-Abspaltung Aumovio kämpft mit schwierigem Markt - Kursplus
14:30 100 Millionen und eigene Gesellschaft für Frauen-Bundesliga
14:28 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab
14:21 Arbeitsagentur erwartet Defizit - Rücklagen aufgebraucht