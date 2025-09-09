Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.09.2025 12:01:54

EQS-News: AGRANA: Herbstkampagnen 2025 auf Hochtouren

AGRANA
11.50 EUR -2.13%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
AGRANA: Herbstkampagnen 2025 auf Hochtouren

09.09.2025 / 12:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AGRANA: Herbstkampagnen 2025 auf Hochtouren

 

Mit dem Start der Nassmaisverarbeitung gestern in Aschach/Donau laufen nun in sechs österreichischen Werken die Herbstkampagnen 2025 auf Hochtouren. „Unsere Teams haben die Werke umfassend für die Kampagnen vorbereitet und vielfältige Umrüst- sowie Instandhaltungsmassnahmen durchgeführt, die auf mehr Energieeffizienz und CO2-Einsparung abzielen,“ erklärt AGRANA-CEO Stephan Büttner. In der Zuckerfabrik Tulln wird etwa verstärkt auf Biogas aus der eigenen Produktion zur Energieerzeugung gesetzt und in der Stärkefabrik Gmünd wurde für die Kampagne in ein Wärmerückgewinnungssystem investiert.

 

Zuckerrüben

AGRANA startete in der Zuckerfabrik Tulln am 5. September die Zuckerrübenkampagne. Nach dem heuer insgesamt günstigen Witterungsverlauf haben sich die Zuckerrüben gut entwickelt. Für die endgültige Zuckerbildung wird die Wetterlage im Herbst ausschlaggebend sein. 

 

Stärkekartoffeln & Nassmais

Im Werk Gmünd werden seit dem 25. August Industriekartoffeln für die Stärkeproduktion verarbeitet. Die vorteilhaften Bedingungen während der Aussaat im Frühjahr sowie ein niederschlagsreicher Sommer mit wenigen heissen Tagen in den Anbauregionen haben das Wachstum der Kartoffeln begünstigt. Die Kampagne in Gmünd wird voraussichtlich im Januar 2026 abgeschlossen. Ende August startete in Pischelsdorf und am 8. September in Aschach/Donau die Nassmaiskampagne. Sie läuft bis Dezember, danach wird wieder Trockenmais verarbeitet.

 

Äpfel

Im Fruchtsaftkonzentratwerk von AUSTRIA JUICE in Kröllendorf (Niederösterreich) begann AGRANA am 1. September mit der Apfelkampagne, die voraussichtlich bis Ende Oktober läuft.

 

Über AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften in den beiden Geschäftsbereichen „Agricultural Commodities & Specialities“ sowie „Food & Beverage Solutions“ an weltweit 50 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,5 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie weltweit führender Hersteller (und Anbieter) von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa und bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol.


Für Rückfragen:

Mag. (FH) Markus Simak, Pressesprecher
+43 1 21137 12084, markus.simak@agrana.com
 

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.


09.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Österreich
Telefon: +43-1-21137-0
Fax: +43-1-21137-12926
E-Mail: investor.relations@agrana.com
Internet: www.agrana.com
ISIN: AT000AGRANA3
WKN: A2NB37
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2194926

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2194926  09.09.2025 CET/CEST

