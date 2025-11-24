UNIQA Insurance Aktie 1004913 / AT0000821103
24.11.2025 14:33:09
EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Prof. Dr. Elgar Fleisch, buy
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
24.11.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|UNIQA Insurance Group AG
|Untere Donaustrasse 21
|1029 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.uniqagroup.com
|End of News
|EQS News Service
102014 24.11.2025 CET/CEST
|
|
|
|
|
|
|
|
