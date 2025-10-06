Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.10.2025 19:04:14

EQS-DD: NFON AG: Günter Müller, Kauf

NFON
6.00 EUR 0.84%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.10.2025 / 19:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Günter
Nachname(n): Müller

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
NFON AG

b) LEI
391200FZ5TRMIHIK0S97 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0N4N52

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
5,900000 EUR 885,00 EUR
5,950000 EUR 428,40 EUR
6,000000 EUR 6.000,00 EUR
6,050000 EUR 53.106,90 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
6,042030 EUR 60.420,30 EUR

e) Datum des Geschäfts
01.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


06.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: NFON AG
Zielstattstr. 36
81379 München
Deutschland
Internet: https://corporate.nfon.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101058  06.10.2025 CET/CEST