15.08.2025 17:01:05

EQS-DD: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG: Dr. Andreas Rickert, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.08.2025 / 17:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Andreas
Nachname(n): Rickert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
DN Deutsche Nachhaltigkeit AG

b) LEI
875500BCX9680695W636 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
ISIN: DE000A4DFMZ5

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1.000,00 EUR 25.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1.000,00 EUR 25.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.08.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


15.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com










Sprache: Deutsch
Unternehmen: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG
Opern Turm, Bockenheimer Landstrasse 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100212  15.08.2025 CET/CEST