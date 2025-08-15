|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
15.08.2025 17:01:05
EQS-DD: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG: Dr. Andreas Rickert, Kauf
Neon Equity
5.05 EUR 0.00%
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
15.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DN Deutsche Nachhaltigkeit AG
|Opern Turm, Bockenheimer Landstrasse 2-4
|60306 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
100212 15.08.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Neon Equity AG
|
17:01
|EQS-DD: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG: Dr. Andreas Rickert, buy (EQS Group)
|
17:01
|EQS-DD: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG: Dr. Andreas Rickert, Kauf (EQS Group)
|
12:30
|EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit mit deutlichem EBIT-Anstieg im 1. Halbjahr 2025 (EQS Group)
|
12:30