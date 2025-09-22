Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.09.2025 11:36:03

EQS-CMS: All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: All for One Group SE / Aktienrückkaufprogramm
All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.09.2025 / 11:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung zum Aktienrückkaufprogramm gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

11. Zwischenmeldung

Filderstadt, 22. September 2025 – Im Zeitraum vom 15. September 2025 bis einschliesslich 19. September 2025 wurden insgesamt 1.789 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 der All for One Group SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juli 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 7. Juli 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen
in Stück		 Volumengewichteter
Durchschnittskurs
in EUR
15.09.2025 422 45,9776
16.09.2025 265 45,3787
17.09.2025 289 45,0929
18.09.2025 393 45,0314
19.09.2025 420 44,9911

 

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der All for One Group SE veröffentlicht unter www.all-for-one.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 7. Juli 2025 bis einschliesslich 19. September 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 26.047 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der All for One Group SE erfolgt durch ein von der All for One Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

 


22.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: All for One Group SE
Rita-Maiburg-Strasse 40
70794 Filderstadt-Bernhausen
Deutschland
Internet: www.all-for-one.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2201420  22.09.2025 CET/CEST