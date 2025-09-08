Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’326 -0.4%  SPI 17’063 -0.3%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’765 0.7%  Euro 0.9337 -0.2%  EStoxx50 5’347 0.5%  Gold 3’615 0.8%  Bitcoin 89’212 0.4%  Dollar 0.7964 -0.2%  Öl 66.8 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bernstein Research: Market-Perform für Siemens-Aktie
Carvana überzeugt mit Rekordwachstum - wie geht es weiter?
Goldpreis weiter im Höhenflug - Neuer Rekord über 3'600 US-Dollar
Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher
VW-Aktie legt zu: VW will mit neuen E-Kleinwagen Marktanteil ausbauen
Suche...

All for One Group Aktie 192106 / DE0005110001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2025 11:37:23

EQS-CMS: All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

All for One Group
46.77 CHF 0.02%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: All for One Group SE / Aktienrückkaufprogramm
All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.09.2025 / 11:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung zum Aktienrückkaufprogramm gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

9. Zwischenmeldung

Filderstadt, 8. September 2025 – Im Zeitraum vom 1. September 2025 bis einschliesslich 5. September 2025 wurden insgesamt 1.675 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 der All for One Group SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juli 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 7. Juli 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen
in Stück		 Volumengewichteter
Durchschnittskurs
in EUR
01.09.2025 65 45,5118
02.09.2025 520 45,7891
03.09.2025 454 45,4476
04.09.2025 78 45,4188
05.09.2025 558 45,1678

 

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der All for One Group SE veröffentlicht unter www.all-for-one.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 7. Juli 2025 bis einschliesslich 5. September 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 22.482 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der All for One Group SE erfolgt durch ein von der All for One Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

 


08.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: All for One Group SE
Rita-Maiburg-Strasse 40
70794 Filderstadt-Bernhausen
Deutschland
Internet: www.all-for-one.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2194310  08.09.2025 CET/CEST