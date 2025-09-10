Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.09.2025 14:18:33

EQS-AFR: Mainova AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

Mainova
362.00 EUR 0.00%
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mainova AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Mainova AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

10.09.2025 / 14:18 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Mainova AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort: https://www.mainova.de/de/ihre-mainova/ueber-uns/investor-relations/publikationen

10.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mainova AG
Solmsstrasse 38
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.mainova.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2195784  10.09.2025 CET/CEST

