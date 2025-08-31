Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’188 -0.3%  SPI 16’908 -0.3%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’902 -0.6%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’352 -0.8%  Gold 3’448 0.9%  Bitcoin 86’766 -3.8%  Dollar 0.8005 -0.1%  Öl 68.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Unterschätzte Kennzahl: Darum sollten Anleger bei Wachstumsaktien die Net Retention Rate beachten
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Trotz Karriereknick zum Milliardär: Jamie Dimons Weg an die JPMorgan-Spitze
Neue Technologie: Was ist eigentlich das Metaverse?
Tesla-Aktie im Fokus: Tesla setzt auf Unreal Engine - Fahrervisualisierung vor grossem Update
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.08.2025 12:17:44

EQS-Adhoc: Gateway Real Estate AG: Wertkorrekturen belasten die vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024

Gateway Real Estate
0.69 EUR 5.18%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Immobilien
Gateway Real Estate AG: Wertkorrekturen belasten die vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024

31.08.2025 / 12:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Gateway Real Estate AG: Wertkorrekturen belasten die vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024

Berlin, 31. August 2025. Die Gateway Real Estate AG („Gesellschaft“ – WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7) hat heute auf Basis des aktuellen Stands der laufenden Abschlussprüfung zum Konzernabschluss 2024 insbesondere Wertkorrekturen auf das Immobilienvermögen sowie andere Effekte vorgenommenen mit Auswirkungen auf das EBIT adjusted in Höhe von rund 99 Mio. € und auf das EBT in Höhe von rund 133 Mio. €. Die Abweichung beruht im Wesentlichen auf einer heute vorgenommenen Neueinschätzung und Neubewertung des Immobilienvermögens. Die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2024 dauert gegenwärtig noch an.

Auf der Grundlage vorläufiger und noch nicht testierter Zahlen geht die Gesellschaft nunmehr davon aus, dass das Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich mit einem EBIT adjusted von -80 Mio. € bis -65 Mio. € (prognostiziert: 20 Mio. € bis 30 Mio. €) und einem Ergebnis vor Steuern (EBT) von -140 Mio. € bis -125 Mio. € (prognostiziert: 2,5 Mio. € bis 7,5 Mio. €) abgeschlossen wird.

Das EBIT adjusted umfasst das Betriebsergebnis zuzüglich des Ergebnisses aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen.

Die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 wird weiterhin im Laufe des dritten Quartals 2025 angestrebt. Über den genauen Veröffentlichungstermin wird die Gesellschaft entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.

 

Kontakt
Sven Annutsch 
Hardenbergstr. 28a 
10623 Berlin 
T +49 (0) 30 40 363 47 – 0 
F +49 (0) 30 40 363 47 99 
E-Mail: sven.annutsch@gateway-re.de



Ende der Insiderinformation

31.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gateway Real Estate AG
Hardenbergstrasse 28a
10623 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 40 363 47 - 0
Fax: +49 (0) 30 40 363 47 99
E-Mail: info@gateway-re.de
Internet: www.gateway-re.de
ISIN: DE000A0JJTG7
WKN: A0JJTG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2191016

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2191016  31.08.2025 CET/CEST