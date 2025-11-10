EQS-Adhoc: Deutliche Steigerung von Umsatz und EBITDA des Voltatron-Konzerns nach dem dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum

EQS-Ad-hoc: Voltatron AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Deutliche Steigerung von Umsatz und EBITDA des Voltatron-Konzerns nach dem dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum



10.11.2025 / 18:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Deutliche Steigerung von Umsatz und EBITDA des Voltatron-Konzerns nach dem dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Fürth, 10. November 2025 – Die Voltatron AG (DE000A2E4LE9, „Gesellschaft“) hat nach Auswertung vorläufiger Zahlen in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten von rund 18,0 Mio. Euro (Konzernumsatz zum 30. September 2024: 4,9 Mio. Euro) sowie ein EBITDA1 aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten in Höhe von 1,3 Mio. Euro (Konzern-EBITDA zum 30. September 2024: -2,3 Mio. Euro) erzielt. Gemessen an den Vorjahreswerten übertrifft Voltatron damit vor allem die an die Ertragslage gerichteten Markterwartungen deutlich, was im Wesentlichen auf die Umsetzung des Konzepts zur strategischen Neuausrichtung des Konzerns und die in diesem Zuge realisierten Massnahmen zurückzuführen ist.

Der Voltatron-Konzern veröffentlicht die Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2025 mit den endgültigen Zahlen planmässig am 13. November 2025.

1 Die Gesellschaft verwendet die Kennzahl EBITDA als alternative Leistungskennzahl (Alternative Performance Measure, APM). Das EBITDA ist keine in den IFRS-Standards definierte Leistungskennzahl. Die Definition des EBITDA als Betriebsergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis, planmässigen Abschreibungen und Wertminderungen sowie Wertaufholungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (siehe hierzu Seite 34f. des Geschäftsberichts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024) der Gesellschaft ist möglicherweise mit ähnlich bezeichneten Leistungskennzahlen und Angaben anderer Unternehmen nicht vergleichbar.



- ENDE DER INSIDERINFORMATION -

Über die Voltatron AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt mit seinen spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe elektronische Teile, Baugruppen und Systeme. Diese kommen neben Batterie- und Energiespeicheranwendungen auch in der industriellen Mess- und Steuerungstechnik, in IoT- und Automationslösungen, in der professionellen Veranstaltungstechnik (Licht und Ton) sowie in der Medizintechnik zum Einsatz.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltatron AG

Stefan Westemeyer

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: ir@voltatron.com

Web: www.voltatron.com