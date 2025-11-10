Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’465 1.4%  SPI 17’179 1.2%  Dow 47’136 0.3%  DAX 23’960 1.7%  Euro 0.9303 -0.1%  EStoxx50 5’664 1.8%  Gold 4’096 2.4%  Bitcoin 84’874 0.4%  Dollar 0.8053 -0.1%  Öl 63.7 -
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sika41879292NVIDIA994529Sandoz124359842
Top News
Ausblick: Fraport verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: IONOS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: Plug Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: BigBear.ai legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...

Voltabox Aktie 38444685 / DE000A2E4LE9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2025 18:26:13

EQS-Adhoc: Deutliche Steigerung von Umsatz und EBITDA des Voltatron-Konzerns nach dem dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Voltabox
5.06 CHF 22.17%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Voltatron AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
Deutliche Steigerung von Umsatz und EBITDA des Voltatron-Konzerns nach dem dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum

10.11.2025 / 18:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Deutliche Steigerung von Umsatz und EBITDA des Voltatron-Konzerns nach dem dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Fürth, 10. November 2025 – Die Voltatron AG (DE000A2E4LE9, „Gesellschaft“) hat nach Auswertung vorläufiger Zahlen in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten von rund 18,0 Mio. Euro (Konzernumsatz zum 30. September 2024: 4,9 Mio. Euro) sowie ein EBITDA1 aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten in Höhe von 1,3 Mio. Euro (Konzern-EBITDA zum 30. September 2024: -2,3 Mio. Euro) erzielt. Gemessen an den Vorjahreswerten übertrifft Voltatron damit vor allem die an die Ertragslage gerichteten Markterwartungen deutlich, was im Wesentlichen auf die Umsetzung des Konzepts zur strategischen Neuausrichtung des Konzerns und die in diesem Zuge realisierten Massnahmen zurückzuführen ist.

Der Voltatron-Konzern veröffentlicht die Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2025 mit den endgültigen Zahlen planmässig am 13. November 2025.

1 Die Gesellschaft verwendet die Kennzahl EBITDA als alternative Leistungskennzahl (Alternative Performance Measure, APM). Das EBITDA ist keine in den IFRS-Standards definierte Leistungskennzahl. Die Definition des EBITDA als Betriebsergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis, planmässigen Abschreibungen und Wertminderungen sowie Wertaufholungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (siehe hierzu Seite 34f. des Geschäftsberichts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024) der Gesellschaft ist möglicherweise mit ähnlich bezeichneten Leistungskennzahlen und Angaben anderer Unternehmen nicht vergleichbar.
 

- ENDE DER INSIDERINFORMATION -

 

 

Über die Voltatron AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt mit seinen spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe elektronische Teile, Baugruppen und Systeme. Diese kommen neben Batterie- und Energiespeicheranwendungen auch in der industriellen Mess- und Steuerungstechnik, in IoT- und Automationslösungen, in der professionellen Veranstaltungstechnik (Licht und Ton) sowie in der Medizintechnik zum Einsatz.

 

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltatron AG

Stefan Westemeyer

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: ir@voltatron.com

Web:  www.voltatron.com



Ende der Insiderinformation

10.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Voltatron AG
Flössaustrasse 22
90763 Fürth
Deutschland
Telefon: +49 (0)911 3771750
E-Mail: ir@voltatron.com
Internet: www.voltatron.com
ISIN: DE000A2E4LE9
WKN: A2E4LE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2227178

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2227178  10.11.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Voltabox

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten