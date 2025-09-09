Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’281 -0.3%  SPI 17’025 -0.2%  Dow 45’727 0.5%  DAX 23’718 -0.4%  Euro 0.9337 0.1%  EStoxx50 5’369 0.1%  Gold 3’643 0.2%  Bitcoin 88’479 -0.5%  Dollar 0.7971 0.5%  Öl 66.4 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Wie viel Gewinn eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Wie viel eine Investition in Cardano von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Börsengang der Klarna-Aktie steht direkt bevor - Was Anleger wissen sollten
Unternehmensgeschichte der Avolta-Aktie: Vom Tabakgrosshändler zum globalen Marktführer
Bitcoin vs. Ether: Droht nach der ETH-Outperformance ein Umschwung für die Märkte?
Suche...
200.- Saxo-Deal

CPU Softwarehouse Aktie 4924656 / DE000A0WMPN8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.09.2025 19:35:14

EQS-Adhoc: CPU Softwarehouse AG: Dirk Zetzsche als Vorstand der CPU Softwarehouse AG abberufen

CPU Softwarehouse
0.88 EUR -1.12%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: CPU Softwarehouse AG / Schlagwort(e): Personalie
CPU Softwarehouse AG: Dirk Zetzsche als Vorstand der CPU Softwarehouse AG abberufen

09.09.2025 / 19:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CPU Softwarehouse AG | August-Wessels-Str. 23 | 86156 Augsburg
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäss Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

Augsburg, 9. September 2025 - Die CPU Softwarehouse AG teilt mit: Herr Dirk Zetzsche ist als Vorstand der CPU Softwarehouse AG abberufen.
Der Aufsichtsrat bestellt die langjährigen Prokuristen, Herrn Volker Bürgel und Herrn Roman Zenetti als neue Mitglieder des Vorstandes.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations
Telefon: + 49 (0) 821–4602–210
E-Mail: ir@cpu-ag.com
URL: https://cpu-ag.com

Über CPU:
Als ziel- und zukunftsorientierter Partner steht die CPU Softwarehouse AG seit über 40 Jahren ihren Kunden branchenübergreifend mit spezialisierten und nachhaltigen IT- sowie Beratungslösungen zur Seite. Oberste Priorität haben dabei stets die spezifischen, individuellen Kundenanforderungen bei Software, Consulting und Services. Das umfangreiche Produkt- und Leistungsportfolio bietet einen ganzheitlichen Beratungsansatz aus einer Hand, von initialen Analysen und Health-Checks, der Entwicklung passgenauer, individueller Softwarelösungen bis hin zur operativen Unterstützung in der Umsetzung. Die Kunden der CPU profitieren von der langjährigen, hohen Expertise der IT-Spezialisten, einer höchst partnerschaftlichen Zusammenarbeit und erprobten, verlässlichen Services. Zielmärkte der CPU sind in erster Linie Deutschland, die Schweiz und Österreich. Die Aktien der CPU Softwarehouse AG sind im Freiverkehr der Börse München gelistet
Kontakt:
cpu-ag@cpu-ag.com


Ende der Insiderinformation

09.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: CPU Softwarehouse AG
August-Wessels-Strasse 23
86156 Augsburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)821 / 4602 - 0
Fax: +49 (0)821 / 4602 - 179
E-Mail: cpu-ag@cpu-ag.com
Internet: www.cpu-ag.com
ISIN: DE000A0WMPN8
WKN: A0WMPN
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart
EQS News ID: 2195174

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2195174  09.09.2025 CET/CEST