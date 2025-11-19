Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’570 0.7%  SPI 17’266 0.7%  Dow 46’077 0.0%  DAX 23’285 0.5%  Euro 0.9284 0.2%  EStoxx50 5’554 0.4%  Gold 4’114 1.1%  Bitcoin 73’418 -1.2%  Dollar 0.8030 0.4%  Öl 63.1 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Sandoz124359842Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
DroneShield-Aktie fällt weiter: CEO-Rücktritt und Millionenverkäufe belasten den Kurs
Xiaomi-Aktie nach Bilanz unter Druck: Anleger machten trotz Gewinnsprung Kasse
Boeing-Aktie fällt dennoch: Flydubai bestellt weitere Boeing-Jets
Amazon-Aktie in Rot: Amazon scheitert vor EU-Gericht mit Klage gegen strengere Regeln
Alphabet-Aktie gefragt: Google greift ChatGPT mit verbessertem KI-Modell an
Suche...

CHERRY Aktie 112129002 / DE000A3CRRN9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.11.2025 15:42:43

EQS-Adhoc: Cherry SE: Veräusserung eines Geschäftssegments geplant

CHERRY
0.60 EUR 1.02%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: CHERRY SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Cherry SE: Veräusserung eines Geschäftssegments geplant

19.11.2025 / 15:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 19. November 2025 – Der Vorstand der Cherry SE hat heute beschlossen, einen M&A-Prozess für die Veräusserung eines der beiden Geschäftssegmente „Digital Health & Solutions“ oder „Peripherals“ zu initiieren. Das Geschäftssegment „Digital Health & Solutions“ umfasst E-Health-Terminals, Mobilgeräte, Firmware, Software und Cloud-Lösungen wie TI-M oder TMS. Das Geschäftssegment „Peripherals“ besteht aus einem umfassenden Produktportfolio aus Gaming Devices sowie und Office-, Industrial- und Security-Peripherals.
Hintergrund der Entscheidung des Vorstands sind, trotz bereits umgesetzter Sanierungsmassnahmen, weiter bestehende Einschränkungen der finanziellen Handlungsspielräume. Mit der aus der Veräusserung erzielten Liquidität sollen Verbindlichkeiten abgebaut werden und der verbleibende Teil des Unternehmens ausreichend finanziell ausgestattet werden, um Wachstumspläne zu finanzieren.

Mitteilende Person: Oliver Kaltner, Vorstandsvorsitzender
 


Ende der Insiderinformation

19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
ISIN: DE000A3CRRN9
WKN: A3CRRN
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2232776

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2232776  19.11.2025 CET/CEST

Nachrichten zu CHERRY

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten