19.11.2025 15:42:54
EQS-Adhoc: Algene Holding SE: Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der Algene International AG geplant
|
EQS-Ad-hoc: Algene Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Algene Holding SE: Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der Algene International AG geplant
Düsseldorf, 19. November 2025 – Der Vorstand der Algene Holding SE hat heute beschlossen, der Hauptversammlung der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen um EUR 70.000.000 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und Zulassung der Alleinaktionärin der Algene International AG als Zeichnerin vorzuschlagen. Es sollen 70.000.000 neue Aktien gegen Einbringung sämtlicher Aktien an der Algene International AG ausgegeben werden.
Die Algene International AG wird als Sacheinlage auf Basis einer Bewertung von mindestens EUR 140 Mio. in die Gesellschaft eingebracht, was einem Wert von EUR 2,00 je neuer Aktie entspricht. Die Algene International AG fokussiert sich insbesondere auf die Produktion von hochreinen Mikroalgen. Wesentliche Vermögensgegenstände der Gesellschaft sind Patentanmeldungen und Produktionsanlagen.
Der Vorstand
Ende der Insiderinformation
19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Algene Holding SE
|Bockenheimer Landstrasse 2-4
|60306 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|info@algene-holding.com
|Internet:
|www.algene-holding.com
|ISIN:
|DE000A3E5C81
|WKN:
|A3E5C8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2232768
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2232768 19.11.2025 CET/CEST
