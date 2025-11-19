Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.11.2025 15:42:54

EQS-Adhoc: Algene Holding SE: Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der Algene International AG geplant

EQS-Ad-hoc: Algene Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Algene Holding SE: Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der Algene International AG geplant

19.11.2025 / 15:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

Algene Holding SE: Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der Algene International AG geplant

Düsseldorf, 19. November 2025 – Der Vorstand der Algene Holding SE hat heute beschlossen, der Hauptversammlung der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen um EUR 70.000.000 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und Zulassung der Alleinaktionärin der Algene International AG als Zeichnerin vorzuschlagen. Es sollen 70.000.000 neue Aktien gegen Einbringung sämtlicher Aktien an der Algene International AG ausgegeben werden.

Die Algene International AG wird als Sacheinlage auf Basis einer Bewertung von mindestens EUR 140 Mio. in die Gesellschaft eingebracht, was einem Wert von EUR 2,00 je neuer Aktie entspricht. Die Algene International AG fokussiert sich insbesondere auf die Produktion von hochreinen Mikroalgen. Wesentliche Vermögensgegenstände der Gesellschaft sind Patentanmeldungen und Produktionsanlagen.

 

Der Vorstand

 



Ende der Insiderinformation

19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Algene Holding SE
Bockenheimer Landstrasse 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail: info@algene-holding.com
Internet: www.algene-holding.com
ISIN: DE000A3E5C81
WKN: A3E5C8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2232768

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2232768  19.11.2025 CET/CEST

