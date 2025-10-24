BP Aktie 987952 / US0556221044
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.10.2025 16:42:36
Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe
(Ausführliche Fassung)
ROM (awp international) - Der italienische Energiekonzern Eni hat im dritten Quartal trotz eines Gewinnrückgangs mehr verdient als erwartet. Der Konzern profitierte dabei von einem Anfang des Jahres aufgelegten Sparprogramm und dem Verkauf von Vermögenswerten. Der Öl- und Gaskonzern rechnet für 2025 nun mit einem operativen freien Zahlungsmittelzufluss von 12 Milliarden Euro, wie der Wettbewerber von Shell , BP und Totalenergies am Freitag in Rom mitteilte. Zuvor hatte Eni 11,5 Milliarden erwartet. Das laufende Aktienrückkaufprogramm werde um 20 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro ausgeweitet.
Im dritten Quartal lag der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn bei rund 1,25 Milliarden Euro, zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Von Bloomberg befragte Analysten hatten nur mit rund einer Milliarde gerechnet. Das bereinigte operative Ergebnis sank um 12 Prozent auf rund 3 Milliarden Euro. Der operative freie Zahlungsmittelzufluss stieg um 14 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro.
Die Eni-Aktie gewann am Nachmittag als einer der besten Werte im Eurostoxx 50 zwei Prozent./err/stw/jha/he
Nachrichten zu BP plc (Spons. ADRS)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: BP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|BP-Aktie aber schwach: Raffineriemargen steigen voraussichtlich - Produktion nimmt zu (Dow Jones)
|
13.10.25
|BP verkauft Anteile an Nordsee-Gasfeld - Aktie zeigt positive Reaktion (Dow Jones)
|
10.10.25
|BP-Aktie schwächelt dennoch, Venture Global-Aktie tiefrot: Sieg in Schiedsverfahren gegen Venture Global (Dow Jones)
|
02.10.25
|Neuer BP-Chef treibt Transformationsstrategie des Konzerns voran - Aktie verliert (Dow Jones)
|
29.09.25
|BP trifft Investitionsentscheidung - Aktie leicht im Minus (Dow Jones)
|
24.09.25
|BP-Aktie schwächer: BP-Tochter plant womöglich Veräusserung von spanischem Solarprojekt (Dow Jones)
|
05.08.25
|BP-Gewinnrückgang fällt moderater aus als erwartet - Aktie steigt (AWP)
Analysen zu BP plc (Spons. ADRS)
Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈
In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.
🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI kaum verändert -- DAX wenig bewegt -- Wall Street in Grün -- Asien Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende wenig bewegt. Der deutsche Leitindex kommt kaum vom Fleck. Die US-Börsen präsentieren sich freundlich. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.