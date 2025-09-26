INFICON Aktie 143159891 / CH1431598916
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.09.2025 10:18:36
Ende der Rally bei Techwerten - US-Pläne belasten
Zürich (awp) - Technologie- und Halbleiterwerte werden am Freitag aus den Portfolios entfernt. Nach dem Boom der letzten Wochen dreht sich die Richtung nun wieder. Dabei belasten wieder einmal Chip-Pläne von US-Präsident Donald Trump.
In einem ansonsten überwiegend positiven Markt gehören die zuletzt starken Technologiewerte zu den grössten Verlierern. So geben VAT, Comet, AMS Osram oder auch Inficon zwischen 1,2 und 4,3 Prozent nach.
Die letzten beiden Wochen waren Technologiewerte noch sehr gefragt. Dabei stützten die Hoffnungen auf den anstehenden nächsten Aufschwung im Halbleitermarkt wie auch positive Unternehmensdaten. Daneben war auch der KI-Hype ein Kurstreiber. Jetzt hat sich die Stimmung gedreht. Daher könnte auch der eine oder andere Anleger dazu geneigt sein, Gewinne mitzunehmen, ist im Markt zu hören.
Die Party verdarb zusätzlich US-Präsident Donald Trump. Gemäss den Analysten von Oddo erwägt die US-Regierung einen Plan, um die USA von Chip-Importen aus dem Ausland unabhängiger zu machen und damit die heimische Produktion anzukurbeln. Demnach sollen Chip-Unternehmen in den USA die gleiche Anzahl an Halbleitern herstellen, wie ihre Kunden von ausländischen Herstellern importieren. Ansonsten würde Trump, wie auch nicht anders zu erwarten, zur Zoll-Keule greifen.
Auch wenn damit potenziell neue Chip-Fabriken (Fabs) in den USA gebaut werden könnten, verstärkten die Pläne die Unsicherheiten in der Branche, die sich durch eine sehr starke internationale Vernetzung auszeichnet. "Wenn der Plan umgesetzt wird, könnte er das ohnehin schon komplizierte Zollsystem noch weiter verkomplizieren", heisst es bei Oddo weiter.
cg/ra
Nachrichten zu INFICON HOLDING AG
|
30.07.25
|INFICON-Aktie verliert deutlich: Gewinneinbruch wegen US-Zöllen (AWP)
|
30.07.25
|Inficon-Aktien nach Einbruch wegen US-Zöllen und tieferem Ausblick schwach (AWP)
|
30.07.25
|INFICON on sustainable growth path in difficult environment (EQS Group)
|
24.04.25
|INFICON-Aktie stabil: INFICON mit solidem ersten Quartal - Ausblick bestätigt (AWP)
Analysen zu INFICON HOLDING AG
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerInvestoren schütteln neue Zölle auf Pharmaprodukte ab: SMI legt zu -- Gewinne beim DAX -- Asiens Börsen gehen mit Verlusten ins Wochenende
Am heimischen Aktienmarkt zeigt sich am Freitag höher. Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet unterdessen ebenfalls leichte Gewinne. Die wichtigsten Handelsplätze in Fernost schlossen am Freitag mit Verlusten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}