Ende der Rally bei Techwerten - US-Pläne belasten

Zürich (awp) - Technologie- und Halbleiterwerte werden am Freitag aus den Portfolios entfernt. Nach dem Boom der letzten Wochen dreht sich die Richtung nun wieder. Dabei belasten wieder einmal Chip-Pläne von US-Präsident Donald Trump.

In einem ansonsten überwiegend positiven Markt gehören die zuletzt starken Technologiewerte zu den grössten Verlierern. So geben VAT, Comet, AMS Osram oder auch Inficon zwischen 1,2 und 4,3 Prozent nach.

Die letzten beiden Wochen waren Technologiewerte noch sehr gefragt. Dabei stützten die Hoffnungen auf den anstehenden nächsten Aufschwung im Halbleitermarkt wie auch positive Unternehmensdaten. Daneben war auch der KI-Hype ein Kurstreiber. Jetzt hat sich die Stimmung gedreht. Daher könnte auch der eine oder andere Anleger dazu geneigt sein, Gewinne mitzunehmen, ist im Markt zu hören.

Die Party verdarb zusätzlich US-Präsident Donald Trump. Gemäss den Analysten von Oddo erwägt die US-Regierung einen Plan, um die USA von Chip-Importen aus dem Ausland unabhängiger zu machen und damit die heimische Produktion anzukurbeln. Demnach sollen Chip-Unternehmen in den USA die gleiche Anzahl an Halbleitern herstellen, wie ihre Kunden von ausländischen Herstellern importieren. Ansonsten würde Trump, wie auch nicht anders zu erwarten, zur Zoll-Keule greifen.

Auch wenn damit potenziell neue Chip-Fabriken (Fabs) in den USA gebaut werden könnten, verstärkten die Pläne die Unsicherheiten in der Branche, die sich durch eine sehr starke internationale Vernetzung auszeichnet. "Wenn der Plan umgesetzt wird, könnte er das ohnehin schon komplizierte Zollsystem noch weiter verkomplizieren", heisst es bei Oddo weiter.

cg/ra