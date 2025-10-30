|
30.10.2025 04:30:07
Emerald Resources Holds FY26 Outlook Despite Rain-Hit Quarter
(RTTNews) - During the September quarter, Emerald Resources NL (EMR.AX) reported gold production of 22,035 ounces from its 100%-owned Okvau Gold Mine, with 23,249 ounces poured. Production came in below prior guidance due to heavy rainfall late in the quarter, including a significant 24-hour event delivering 114mm of rain, which disrupted pit dewatering and delayed access to approximately 5,000 ounces of high-grade ore scheduled for mining and milling at month-end.
Despite the lower output, cash generation from operations reached A$82.2 million or US$53.8 million—nearly matching the record set in December 2024, when 31,900 ounces were produced and A$89.3 million (US$58.4 million) was generated.
Emerald Resources reaffirmed fiscal year 2026 production guidance of 105,000 to 120,000 ounces.
Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.
Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.
🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)
– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments
