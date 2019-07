Elon Musk ist überzeugt: Ein Tesla kann als Wertanlage bezeichnet werden

• Tesla-Fahrzeuge sind eine gute Investition und Wertanlage• Robotertaxis generieren Gewinn durch 60 Stunden Nutzung• Selbstfahrpaket als Grund für die Preiserhöhung der Model S und X

Immer mehr Kunden scheuen vor einer Investition in ein neues Elektroauto aufgrund des drohenden hohen Wertverlustes. Elon Musk gibt jedoch bekannt, dass dies bei seinen Tesla-Fahrzeugen nicht der Fall sei und diese, im Gegensatz zu anderen Autos, sogar gute Wertanlagen seien. Via Twitter verkündet der Tesla-Chef: "Wenn wir alle Autos mit Selbstfahrpaket, wie geplant, vollständig autonom fahren lassen, sollte jeder dieser Teslas zwischen 100'000 und 200'000 US-Dollar wert sei, da die Nutzung von 12 auf 60 Stunden pro Woche steigt." Mit dieser Aussage spielt Musk auf eine Aussage an, die er schon im April näher erklärte.

If we make all cars with FSD package self-driving, as planned, any such Tesla should be worth $100k to $200k, as utility increases from ~12 hours/week to ~60 hours/week