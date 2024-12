Tesla lockt Model-Y-Kunden mit Gratis-Strom als Antwort auf die Konkurrenz

• Konkurrenzdruck durch europäische Hersteller• Ein Jahr kostenloses Supercharging• Strategischer Wert des Tesla-Supercharger-Netzwerks

Konkurrenz und sinkende Verkäufe

Tesla steht im Jahr 2024 in Europa vor aussergewöhnlichen Herausforderungen. Während das Unternehmen in den USA die Marktführerschaft bei Elektrofahrzeugen hält, muss es sich in Europa zunehmend gegen grosse Wettbewerber behaupten, darunter Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz. In Deutschland, einem der zentralen Märkte, ist Tesla inzwischen auf Platz drei abgerutscht, hinter den nationalen Anbietern VW und BMW.

Die Absatzprobleme spiegeln sich in Teslas Zahlen wider: Im ersten Halbjahr 2024 sind die Verkäufe in Deutschland um 42 Prozent gesunken. Besonders betroffen ist der Model Y, Teslas meistverkauftes Modell, dessen Absätze stark zurückgingen. Tesla hat nun eine aggressive Verkaufsstrategie gestartet, um seine Position zurückzugewinnen. Das Ziel ist, das Verkaufsziel von 515'000 Fahrzeugen im vierten Quartal zu erreichen. Dabei setzt das Unternehmen auf Rabatte und Sonderaktionen wie kostenloses Supercharging.

Ein Jahr kostenloses Supercharging als Verkaufsargument

Das kostenlose Supercharging für Model-Y-Käufer soll das Interesse an Teslas wichtigstem Modell wecken und die Attraktivität für europäische Käufer steigern. Käufer, die ihr Fahrzeug bis Ende 2024 entgegennehmen, können damit für ein Jahr alle Supercharger-Stationen kostenfrei nutzen. Je nach Fahrverhalten und Land kann dies für viele Kunden einen hohen finanziellen Vorteil bedeuten.

Kostenloses Supercharging ist besonders für europäische Kunden attraktiv, da Strompreise hoch sind und die Ladeinfrastruktur noch lückenhaft ist. Tesla, das eines der dichtesten Ladenetzwerke betreibt, kann hier eine deutliche Erleichterung für Käufer bieten. Laut TeslaMag stellt dies einen strategischen Vorteil dar, den andere Hersteller in vergleichbarer Form nicht bieten können.