Eightco legte Quartalsergebnis vor

Eightco stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0.13 USD. Im letzten Jahr hatte Eightco einen Gewinn von -0.580 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.1 Millionen USD – eine Minderung von 98.30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch