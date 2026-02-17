EFG International Aktie 2226822 / CH0022268228
17.02.2026 08:22:00
EFG International-Aktie: Kooperation mit Capital Group für neue Kundenangebote
Die Privatbank EFG International geht eine strategische Partnerschaft mit der US-Investmentgesellschaft Capital Group ein.
Die EFG International könne dank der Partnerschaft ihr Produktangebot mit "offener Architektur" erweitern, um Kunden personalisierte Investitionslösungen anbieten zu können, heisst es in einer EFG-Mitteilung vom Dienstag. Kundenbetreuer und Anlageberater von EFG erhielten derweil Zugang zu den Schulungsressourcen der Capital Group und zu deren digitaler Plattform.
Die Capital Group gehört laut den Angaben mit 33 Standorten zu den weltweit grössten aktiven Investmentmanagern. Die Gruppe verwaltet für Finanzintermediäre und institutionelle Kunden ein Vermögen von 3,2 Billionen US-Dollar.
awp-robot/tp
Zürich (awp)
