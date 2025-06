Dow Jones aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zu

Am Mittwoch gewinnt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.38 Prozent auf 42’375.84 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 16.896 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.338 Prozent auf 42’358.62 Punkte an der Kurstafel, nach 42’215.80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 42’510.07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 42’195.38 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.179 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der Dow Jones mit 42’654.74 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 18.03.2025, einen Stand von 41’581.31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2024, lag der Dow Jones bei 38’834.86 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Minus von 0.039 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45’054.36 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36’611.78 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Goldman Sachs (+ 1.98 Prozent auf 637.03 USD), JPMorgan Chase (+ 1.97 Prozent auf 274.82 USD), Merck (+ 1.52 Prozent auf 79.47 USD), American Express (+ 1.38 Prozent auf 296.85 USD) und Cisco (+ 1.30 Prozent auf 66.18 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Visa (-3.17 Prozent auf 346.48 USD), Salesforce (-1.50 Prozent auf 258.82 USD), Home Depot (-1.11 Prozent auf 302.40 EUR), McDonalds (-0.81 Prozent auf 289.95 USD) und Boeing (-0.66 Prozent auf 198.94 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15’092’415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 3.087 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Merck-Aktie präsentiert mit 8.79 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.54 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

