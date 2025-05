Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Microsoft-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 425.34 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.235 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Microsoft-Papiers auf 458.87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107.88 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 107.88 USD entspricht einer Performance von +7.88 Prozent.

Der Marktwert von Microsoft betrug jüngst 3.40 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch