DKSH-Aktie höher: DKSH plant Kauf von Minderheitsanteilen und Delisting von Tochtergesellschaft

Der Marktdienstleister DKSH will seine Tochtergesellschaft in Malaysia vollständig übernehmen und von der Börse nehmen. Der Kaufpreis für die noch nicht im Besitz von DKSH befindlichen 25,7 Prozent beläuft sich auf rund 48,7 Millionen Franken.

Die DKSH Holding hat über ihre 100 Prozent-Tochter DKSH Resources (Malaysia) Sdn Bhd ein Angebot zum vollständigen Erwerb der verbliebenen Anteile an ihrer malaysischen Tochtergesellschaft DKSH Holdings (Malaysia) Berhad (DKMB) unterbreitet, wie der auf Asien spezialisierte Vertriebsspezialist am Dienstag mitteilte.

Den Minderheitsaktionären wird ein Preis von 6,15 RM je Aktie geboten, was einem Aufschlag von 16,7 Prozent auf den Schlusskurs vom 8. Dezember 2025 entspricht. Der Kaufpreis beläuft sich damit auf rund 48,7 Millionen Franken. Die Transaktion soll im zweiten oder dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden, unterliegt aber noch gewissen Bedingungen.

Die DKMB-Aktien, die seit 1994 an der Börse in Malaysia kotiert sind, sollen in der Folge dekotiert werden. Das Unternehmen ist derzeit an der Börse mit insgesamt 162,3 Millionen Franken bewertet.

An der SIX verbuchen DKSH-Wertpapiere zeitweise Gewinne von 0,29 Prozent auf 56,16 CHF.

