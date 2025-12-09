Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’973 -0.1%  SPI 17’843 0.1%  Dow 47’739 -0.5%  DAX 24’167 0.5%  Euro 0.9381 -0.1%  EStoxx50 5’749 0.4%  Gold 4’188 -0.1%  Bitcoin 72’989 -0.2%  Dollar 0.8057 -0.1%  Öl 62.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220
Top News
NVIDIA-Aktie und andere Tech-Giganten enteilen - Europas Chipsektor steht 2026 vor klaren Hausaufgaben
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT höher: Deutscher Bundestag plant Genehmigung von 52-Milliarden-Euro-Rüstungsaufträgen
Helvetia-Baloise-Aktie im Plus: Immobilienfonds Helvetia Swiss Property steigert Ertrag dank stärkerem Marktumfeld
Novartis-Aktie etwas tiefer: Neue KI-Kooperation mit Relation Therapeutics stärkt die Pipeline im Immun-Dermatologie-Bereich
DKSH-Aktie höher: DKSH plant Kauf von Minderheitsanteilen und Delisting von Tochtergesellschaft
Suche...
Plus500 Depot

DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Delisting 09.12.2025 09:32:00

DKSH-Aktie höher: DKSH plant Kauf von Minderheitsanteilen und Delisting von Tochtergesellschaft

DKSH-Aktie höher: DKSH plant Kauf von Minderheitsanteilen und Delisting von Tochtergesellschaft

DKSH will die Malaysia-Tochter vollständig kaufen und anschliessend von der Börse nehmen.

DKSH
56.26 CHF 1.00%
Kaufen Verkaufen
Der Marktdienstleister DKSH will seine Tochtergesellschaft in Malaysia vollständig übernehmen und von der Börse nehmen. Der Kaufpreis für die noch nicht im Besitz von DKSH befindlichen 25,7 Prozent beläuft sich auf rund 48,7 Millionen Franken.

Die DKSH Holding hat über ihre 100 Prozent-Tochter DKSH Resources (Malaysia) Sdn Bhd ein Angebot zum vollständigen Erwerb der verbliebenen Anteile an ihrer malaysischen Tochtergesellschaft DKSH Holdings (Malaysia) Berhad (DKMB) unterbreitet, wie der auf Asien spezialisierte Vertriebsspezialist am Dienstag mitteilte.

Den Minderheitsaktionären wird ein Preis von 6,15 RM je Aktie geboten, was einem Aufschlag von 16,7 Prozent auf den Schlusskurs vom 8. Dezember 2025 entspricht. Der Kaufpreis beläuft sich damit auf rund 48,7 Millionen Franken. Die Transaktion soll im zweiten oder dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden, unterliegt aber noch gewissen Bedingungen.

Die DKMB-Aktien, die seit 1994 an der Börse in Malaysia kotiert sind, sollen in der Folge dekotiert werden. Das Unternehmen ist derzeit an der Börse mit insgesamt 162,3 Millionen Franken bewertet.

An der SIX verbuchen DKSH-Wertpapiere zeitweise Gewinne von 0,29 Prozent auf 56,16 CHF.

cf/ys

Zürich (awp)

Weitere Links:

DKSH offenbar an Swixx Biopharma interessiert - Aktie höher

Bildquelle: DKSH

Nachrichten zu DKSH AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?