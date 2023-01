Dividenden-Aktien: Diese Schweizer Titel bieten derzeit die höchste Dividendenrendite

• 2022: Dividenden-Aktien relative Gewinner• Dividenden-Titel dürften auch 2023 beliebt bleiben• Raiffeisen-Anlagechef: Ausschüttungsquoten dürften stabil bleiben oder leicht steigen

Im vergangenen Jahr ging es an den Aktienmärkten weltweit bergab. Für den US-Leitindex Dow Jones ging es 2022 um rund neun Prozent abwärts, der marktbreite S&P 500 verlor mehr als 19 Prozent. Der EuroSTOXX 50 und der deutsche Leitindex DAX fielen im vergangenen Jahr um rund 12 Prozent zurück. Und auch am heimischen Aktienmarkt dominierten die Bären: Während es für den SMI und den SPI rund 17 Prozent abwärts ging, verlor der SLI rund 21 Prozent.

Dividenden-Aktien dürften auch 2023 beliebt bleiben

Während 2022 vor allem Wachstumsunternehmen, darunter auch einige US-Tech-Grössen, unter Druck gerieten, gehörten die verlässlichen Dividendenzahler, wie Raiffeisen-Anlagechef Matthias Geissbühler gegenüber cash.ch verlautet, zu den relativen Gewinnern. Seiner Meinung nach dürften diese Aktien auch 2023 bei Anlegern beliebt bleiben. Die Ausschüttungsquoten dürften laut Geissbühler stabil bleiben oder sogar leicht steigen.

Auch Pictet-Chefstratege Anastassios Frangulidis äusserte sich gegenüber cash.ch positiv für Schweizer Dividenden-Titel. Seiner Meinung nach blieben die Schweizer Dividenden-Aktien aufgrund ihres defensiven Charakters, der guten Qualität ihrer Bilanzen und der wettbewerbsfähigen Güter und Dienstleistungen im internationalen Vergleich attraktiv. "Zudem ist der Schweizer Franken aus einer real handelsgewichteten Sicht eher schwächer geworden, was die Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Unternehmen erhöht," so Frangulidis.

Äussere Einflüsse und Ausschüttungsquote beachten

Mithilfe von Daten von Bloomberg hat cash.ch die Schweizer Aktien ermittelt, die derzeit die höchste Dividendenrendite bieten. Allerdings ist Vorsicht geboten: Nicht alle Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite stellen auch gleich ein gutes oder sicheres Investment dar. So sollten Anleger vor allem vor dem Hintergrund des aktuell schwierigen Marktumfelds etwa auch einen Blick auf die Branche werfen, in der das Unternehmen tätig ist.

Daneben sollten Anleger nicht nur der Dividendenrendite, sondern auch der Ausschüttungsquote Beachtung schenken. Bei einer sehr hohen Ausschüttungsquote könnten sich die Dividenden aufgrund einer konjunkturellen Abschwächung und eines steigenden Margendrucks möglicherweise als nicht nachhaltig herausstellen, weshalb die Ausschüttungsquote tendenziell maximal bei zwei Drittel des Nettogewinnes liegen sollte, berichtet cash.ch. Sonst bestehe im Falle eines Gewinnrückgangs das Risiko einer Dividendenkürzung.

Vorsicht bei diesen Schweizer Aktien mit hoher Dividendenrendite

Zu den Schweizer Dividenden-Aktien, die derzeit eine gute Dividendenrendite vorweisen können, zählen laut Daten von cash.ch und Bloomberg unter anderem BB Biotech und Varia US Properties, mit jeweils 7,2 Prozent. Aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Biotechnologiebranche bzw. zum US-Immobilienmarkt könnten die beiden Unternehmen laut cash.ch jedoch unter Druck geraten, falls die US-Notenbank den Leitzins stärker anhebt als erwartet.

Auch mit Vorsicht zu geniessen sind die hohen Dividendenrenditen von Adecco (8,2 Prozent) und APG (6,9 Prozent), da bei den beiden Unternehmen die Ausschüttungsquote bei über 70 Prozent liege. Daneben punkte bei den Versicherern Swiss Re (5,5 Prozent) mit der höchsten Dividendenrendite. Diese bezahle das Unternehmen laut cash.ch jedoch bereits seit fünf Jahren aus der Substanz, was ein Beispiel für eine wenig nachhaltige Dividendenpolitik sei.

Durch eine möglicherweise bevorstehende konjunkturelle Abschwächung könnten ausserdem zyklische Titel wie Sulzer, Kühne+Nagel oder Phoenix Mecano, die mit 5,3 Prozent, 5,1 Prozent und 4,9 Prozent ebenfalls starke Renditen vorweisen können, unter Druck geraten.

Die besten Dividendenrenditen unter den Banken

Zu den Schweizer Banken mit den besten Dividendenrenditen gehören VP Bank (5,7 Prozent), Bellevue (5,4 Prozent), Vontobel (5,3 Prozent), Basler Kantonalbank (5,1 Prozent) und Julius Bär (5,0 Prozent). Diese Unternehmen konnten im vergangenen Jahr von steigenden Zinsen profitieren und so konnten die Aktien der Banken das Jahr laut cash.ch besser als der Gesamtmarkt abschliessen. Unter den Banken-Titeln böten Kantonalbanken als verlässliche Dividendenzahler eine Absicherung für das Portfolio nach unten, während grössere Institute mehr Kurspotenzial böten. Daneben könnte sich ein Blick auf die Cembra Money Bank (5,1 Prozent) lohnen, bei der laut Analysten eine Dividendenerhöhung dank einem vermutlich guten Gesamtjahr 2022 möglich sei.

Die Favoriten unter den Versicherern

Bei den Versicherern könnten Helvetia (5,3 Prozent), Bâloise (5,1 Prozent) und Vaudoise Versicherungen (4,7 Prozent) für Anleger interessant sein. Gerade Vaudoise gelte dank seiner starken Kapitalisierung als defensives Bollwerk innerhalb des Sektors, während die Dividende bei Bâloise dank der guten Liquidität feststehe. Bei Helvetia erwarte die ZKB in diesem Jahr eine weitere operative Verbesserung, während die tiefe Bewertung einen Schutz nach unten biete. Bei Zurich Insurance beträgt die Dividendenrendite laut Daten von cash.ch und Bloomberg derzeit 5,2 Prozent, während Swiss Life mit 5,5 Prozent an Zurich vorbeigezogen ist. Zustande gekommen ist dies aufgrund der positiven Performance der Zurich-Aktie im vergangenen Jahr und der schlechten Performance der Swiss Life-Aktie. So schlüpfe Swiss Life 2023 unter den grossen Versicherern in die Favoritenrolle.

Weitere attraktive Dividenden-Titel

Zu den verlässlichsten Dividendentiteln in der Schweiz gehören ausserdem Novartis, Partners Group, Geberit, Nestlé, Roche, Givaudan, Sika und Lindt&Sprüngli. Diese haben - wie auch Swiss Life - mindestens zehn Jahre in Folge ihre Dividende erhöht.

Zu den Aktien, die laut Matthias Geissbühler neben einer Ausschüttungsquote von unter zwei Dritteln des Nettogewinns auch mit attraktiven und gesicherten Dividenden und einer günstigen Bewertung punkten können, zählt der Raiffeisen-Anlagechef ausserdem Swiss Life, Holcim, Novartis, Roche, Swatch und OC Oerlikon.

Ein weiteres Unternehmen, das sich in den vergangenen Jahren zu einem verlässlichen Dividendenzahler entwickelt hat, ist laut cash.ch mobilezone, mit einer Dividendenrendite von derzeit 5,9 Prozent. Das Unternehmen überzeuge mit einem robusten Geschäftsmodell und scheine sich auf nachhaltigem Wachstumskurs zu befinden, während es für die mobilezone-Aktie seit ihrem Tief im Frühjahr 2020 stetig aufwärts gehe.

Die Nummer eins unter den Schweizer Dividenden-Aktien

Auf die Nummer eins unter den Schweizer Dividenden-Aktien mit den grössten Renditen schafft es Leonteq, mit einer Dividendenrendite von 9,7 Prozent. Grund dafür: Die Leonteq-Aktie hat im schwierigen Marktumfeld 2022 deutlich an Wert verloren, was die Dividendenrendite stark steigen liess. Wie cash.ch berichtet, rechnen Analysten damit, dass das Unternehmen seine Ertragsbasis langfristig kontinuierlich steigern kann und auch die Ausschüttungsquote in Zukunft weiter steigen dürfte.

