04.12.2025 08:46:18
DiscoverIE Announces Acquisition Of Trival Antene
(RTTNews) - discoverIE Group plc (DSCV.L) announced the acquisition of Trival Antene, a Slovenian-based designer and manufacturer of communication antennae and masts for defence and professional applications. Trival is being acquired for an initial cash consideration of 45.5 million euros, before expenses. Also, deferred consideration of up to 1.65 million euros will be payable subject to certain conditions twelve months from completion and an earn-out of up to 5.5 million euros will be payable subject to Trival achieving certain growth and performance conditions in the period up to 31 March 2028.
Trival produces antennae used principally in land-based defence applications including handheld, manpack, mobile and fixed radio communications systems and sells internationally into approximately 70 countries.
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter", strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
