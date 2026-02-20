Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’860 0.4%  SPI 19’098 0.4%  Dow 49’570 0.4%  DAX 25’261 0.9%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’131 1.2%  Gold 5’072 1.5%  Bitcoin 52’520 1.2%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.6 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Zurich Insurance1107539Sika41879292Rheinmetall345850Novartis1200526Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Castle Private Equity-Aktie: In 2025 Millionen-Gewinn verzeichnet
Leclanché-Aktie: Finanzierungsvereinbarung für den kurzfristigen Betrieb gesichert
Tesla-Aktie im Blick: Cybertruck-Preis fällt auf 60'000 Dollar - nur befristetes Angebot?
Opendoor-Aktie zweistellig im Plus: Zahlen des Immobilien-Plattformer überzeugen Anleger
Suche...
eToro entdecken

Diginex Aktie 138322411 / KYG286871044

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Strategische Allianz 20.02.2026 20:15:32

Diginex-Aktie nach Vereinbarung mit Resulticks trotzdem schwächer - Mögliche Fusion im Blick

Diginex-Aktie nach Vereinbarung mit Resulticks trotzdem schwächer - Mögliche Fusion im Blick

Durch eine neue Vertriebspartnerschaft mit Resulticks will Diginex weiter wachsen. Gleichzeitig rückt eine potenzielle Fusion der beiden Unternehmen näher.

Diginex
0.72 EUR -2.57%
Kaufen Verkaufen
• Vertriebsvereinbarung mit Resulticks abgeschlossen
• Deutliche Beschleunigung der globalen Expansion erwartet
• Bedingungen für potenziellen Zusammenschluss beider Firmen vereinbart

Der Nachhaltigkeitsspezialist Diginex Limited hat eine weitreichende Vertriebsvereinbarung mit dem KI-Spezialisten Resulticks abgeschlossen. Die Kooperation ist auf einen kumulierten Umsatz von 40 Millionen US-Dollar innerhalb der nächsten vier Jahre ausgelegt. Diginex verspricht sich davon eine deutliche Beschleunigung der globalen Expansion sowie den Aufbau stabiler, wiederkehrender Einnahmequellen in einem regulatorisch immer anspruchsvolleren Marktumfeld für ESG-Daten (Environmental, Social, Governance).

Globale Expansion durch gebündelte Expertise

Im Zentrum der Vereinbarung steht der aktive Vertrieb der Diginex-Plattformen für Nachhaltigkeit durch Resulticks. Dabei profitiert Diginex von der starken Marktpräsenz des Partners in den USA, Südostasien, Indien und dem Nahen Osten. Ziel ist es, ESG-Compliance-Tools direkt in die Kundenbindungssysteme von Unternehmen aus Branchen wie dem Einzelhandel oder dem Finanzsektor zu integrieren. Durch die Verschmelzung der ESG-Datenplattformen mit der KI-gesteuerten Analyse-Engine von Resulticks sollen Nachhaltigkeitsinformationen künftig direkt in messbare Geschäftsaktivierungen umgewandelt werden können.

Finanzielle Restrukturierung und Fusionspläne

Im Zuge der intensivierten Partnerschaft wurde auch eine bestehende Finanzierung in Höhe von 8 Millionen US-Dollar neu geordnet. Resulticks wird diesen Betrag nun in vier Tranchen bis September 2026 an Diginex zurückzahlen, was für finanzielle Klarheit und Stabilität zwischen den Parteien sorgt. Miles Pelham, Gründer von Diginex, bezeichnete den Vertrag als Meilenstein, der das Potenzial habe, den Unternehmenswert ohne nennenswerte Mehrkosten erheblich zu steigern.

Gleichzeitig konkretisieren sich die Pläne für einen Zusammenschluss beider Unternehmen. Diginex bestätigte, dass die Eckpunkte für eine potenzielle Fusion bereits vereinbart wurden. Aktuell laufen Verhandlungen mit Kreditgebern über eine Finanzierung, die das Eigenkapital der Aktionäre nicht verwässern soll, um die Transaktion zum Abschluss zu bringen. Eine finale Garantie für den Vollzug der Fusion gibt es zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht.

Diginex-Aktie im Fokus

Die Diginex-Aktie profitierte am Donnerstag kräftig und legte an der NASDAQ letztlich um 13,33 Prozent auf 0,85 US-Dollar zu. Am Freitag verliert das Papier im Handel zeitweise um 1,09 Prozent auf 0,8407 US-Dollar, nachdem zuvor noch Gewinne verzeichnet wurden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

TUI-Aktie sinkt moderat: Stabiles Rating - Fitch bestätigt `BB`

Bildquelle: Deemerwha studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diginex Limited

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten