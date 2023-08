Diese beiden Aktien empfehlen Experten der Bank of America - US-Markt vor Fortsetzung der Rally

• BoA rechnet mit Fortsetzung des Aufwärtstrends• Reneo Pharmaceuticals mit positiver Bewertung• bluebird bio auf dem Weg zur Kommerzialität

Die Rally im S&P 500 wird noch geraume Zeit weitergehen: Diese Einschätzung geben die Experten der Bank of America in einer aktuellen Mitteilung, aus der TipRanks zitiert, aus. Schon im kommenden Jahr könnte der breite US-Aktienindex nach Meinung der Bank-Analysten die Marke von 5'000 Punkten knacken - zuletzt hatte das Börsenbarometer bei 4.576,73 Punkten geschlossen (Schlusskurs vom 02.08.2023).

Der Markt sei in einer "säkularen Bullenphase", zitiert TipRanks den Chef-Aktientechniker der Bank, Stephen Suttmeier. Diese habe im Jahr 2013 begonnen und werde voraussichtlich bis in die letzten Jahre dieses Jahrzehnts anhalten, so der BoA-Analyst. Zur Begründung seiner Einschätzung führt Suttmeier nicht nur ähnliche Börsenentwicklungen in den 1950-er und 1980-er Jahren an, sondern verweist auch auf den aktuellen Präsidentschaftswahlenzyklus. "Wenn der S&P 500 im dritten Präsidentschaftszyklusjahr eine überdurchschnittliche Rendite im ersten Halbjahr erzielt, ist das zweite Halbjahr tendenziell stärker als das typische zweite Halbjahr, mit einem durchschnittlichen Ertrag im zweiten Halbjahr von 3,9 %", wird der Experte zitiert, der noch hinzufügt, dass auch im vierten Jahr der Amtszeit eines Präsidenten im Allgemeinen solide Ergebnisse erzielt werden.

Während der Markt der BoA zufolge seine Rally also fortsetzen dürfte, haben die Experten zwei Aktientitel ausgemacht, die in diesem Umfeld überproportional zulegen dürften. Konkret sprechen die Analysten von einer Kursverdopplung.

Reneo Pharmaceuticals

Das erste Unternehmen, dessen Aktie die Experten mit starkem Aufwärtspotenzial bewerten, ist Reneo Pharmaceuticals. Der hierzulande nur wenig bekannte Pharmakonzern hat seinen Fokus auf die Behandlung genetisch bedingter mitochondrialer Erkrankungen gelegt. Dabei ist Reneo in zwei Forschungszweigen aktiv: Bei primären mitochondrialen Myopathien (PMM) und bei Störungen der Oxidation langkettiger Fettsäuren (LC-FAOD).

Der Hoffnungsträger von Reneo ist Mavodelpar, ein Medikament für die Behandlung von Erwachsenen mit PMM. Klinische Studien laufen derzeit, hervorzuheben ist in dem Zusammenhang die STIDE-Studie, deren Ergebnisse für das vierte Quartal erwartet werden. Zuletzt hatte Reneo von der US-Arzneimittelbehörde FDA den Fast-Track-Status für Mavodelpar im "Genotyp der langkettigen Fettsäureoxidationsstörung (LC-FAOD)" erhalten, was als wichtiger regulatorischer Meilenstein bei der Entwicklung neuer Medikamente für diese seltenen Krankheiten gilt.

Bank of America-Analyst Jason Zemansky nimmt insbesondere diese Entwicklung zum Anlass für eine positive Beurteilung des Pharmakonzerns. "Unserer Ansicht nach wurde das Aufwärtspotenzial des Hauptwirkstoffs Mavodelpar von der Börse vor der entscheidenden Phase-2-Veröffentlichung übersehen - dieser könnte möglicherweise vor einer ersten Zulassung im Jahr 2024/Anfang 2025e für primäre mitochondriale Myopathie (PMM) stehen, wobei mehrere weitere Indikationen folgen werden", zitiert TipRanks aus der Einschätzung des Analysten.

Für Zemansky Grund genug, der Reneo Pharmaceuticals-Aktie ein "Kauf"-Rating zu verpassen und das Kursziel bei 23 US-Dollar festzulegen. Damit hätte der Anteilsschein noch ein sattes Aufwärtspotenzial von rund 183 Prozent, nachdem im bisherigen Jahresverlauf bereits ein deutliches Kursplus von rund 217,60 Prozent erzielt wurde.

Auch andere Analysten trauen der Reneo-Aktie eine Fortsetzung der Rally zu: Alle vier bei TipRanks geführte Analysten, die den Anteilsschein bewerten, raten zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 22,75 US-Dollar.

bluebird bio

Auch bei bluebird bio sieht die Bank of America gute Chancen auf eine Fortsetzung der Kursrally. Das biopharmazeutische Unternehmen verfolgt kurative Gentherapien. Mit einem besonderen Fokus auf schwere genetische Erkrankungen verfügt bluebird eigenen Angaben zufolge über branchenführende Programme für Sichelzellenanämie, ss-Thalassämie und zerebrale Adrenoleukodystrophie und treibt die Forschung voran, um neue Technologien auf diese und andere Krankheiten anzuwenden.

Seit 2010 ist das Unternehmen bereits am Start und hat seitdem den grössten und umfangreichsten Ex-vivo-Gentherapie-Datensatz der Welt aufgebaut. Drei Titel hat der Konzern in der Pipeline, darunter mit Zynteglo und Skysonazwei zwei kürzlich zugelassene Medikamente und mit Lovo-Cel eines, das sich noch in der klinischen Erprobung befindet. Damit ist bluebird auf dem Weg in Richtung kommerziellem Erfolg.

Lovo-Cel ist es auch, das den Bank of America-Analysten Jason Gerberry überzeugt, der "potenziell transformativen" Gentherapie für die Sichelzellenanämie bescheinigt der Experte ein hohes Potenzial. "… wir gehen davon aus, dass Lovo-Cel von BLUE rechtzeitig zum Aktionstermin der Food and Drug Administration (FDA) im Dezember die Zulassung erhält. Während BLUE auf dem Weg zur Lovo-Cel-Zulassung einige zeitbedingte Rückschläge erlitten hat, glauben wir, dass die Daten des Medikaments den Daten seines engsten Konkurrenten entsprechen bzw. robuster sind, und wir prognostizieren einen Spitzenumsatz von annähernd 1 Milliarde US-Dollar", zitiert TipRanks aus der Einschätzung des Experten. Ab 2026 werde bluebird Gerberry zufolge rentabel sein.

Der Analyst hat der bluebird bio-Aktie ein "Kauf"-Rating und ein Kursziel von zehn US-Dollar verpasst. Zuletzt wurde der Anteilsschein an der NASDAQ bei 3,83 US-Dollar gehandelt (Schlusskurs vom 02.08.2023) und hätte damit ein Aufwärtspotenzial von über 100 Prozent. Anleger dürfte dieser Ausblick freuen, wenn im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie satte 45 Prozent eingebüsst. Grund genug, auch für andere Analysten, hier Nachholpotenzial zu sehen: Von sieben Analysten bei TipRanks raten vier zum Kauf, drei vergeben ein "Hold"-Rating für bluebird bio. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8,00 US-Dollar.



Redaktion finanzen.ch