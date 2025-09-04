DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zustimmung
|
04.09.2025 09:47:40
DHL-Aktie steigt: DHL darf Evri übernehmen - britische Kartellbehörde stimmt zu
Die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority wird die geplante Transaktion zwischen DHLs britischem Geschäft DHL eCommerce UK und dem britischen Paketdienstleister Evri nicht vertieft prüfen.
Wie die CMA mitteilte, werde sie den geplanten Zusammenschluss "nicht für eine Phase-2-Prüfung vorschlagen". Die Entscheidung sei auf der Grundlage der ihr derzeit vorliegenden Informationen getroffen worden.
Die CMA hatte am 29. Juli mit der Untersuchung der geplanten Fusion begonnen, nachdem sie zu dem Schluss gekommen war, dass sie potenziell den Wettbewerb behindern könnte. Vergangenen Monat hatte die britische Behörde um Stellungnahmen gebeten und mitgeteilt, sie wolle bis 25. September entscheiden, ob sie die Transaktion genehmigen oder eine vertiefte Untersuchung einleiten wird.
DHL zufolge hat die CMA die Fusion "bedingungslos genehmigt", die Transaktion soll nun zeitnah nach Erhalt aller behördlichen Genehmigungen abgeschlossen werden.
Der Bonner Logistikkonzern hatte Mitte Mai bekanntgegeben, dass er eine "bedeutende Minderheitsbeteiligung" an der Evri-Gruppe erwirbt, mit mehreren Optionen zur Stärkung der Beziehungen. Zudem bringt DHL das britische Geschäft DHL eCommerce UK in ein neues Gemeinschaftsunternehmen mit Evri ein. Verkäufer ist ein von Apollo Capital Management verwalteter Fonds, der weiterhin die Anteilsmehrheit an Evri halten soll. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. Das fusionierte Unternehmen sei in der Lage, jährlich mehr als 1 Milliarde Pakete und weitere 1 Milliarde Geschäftsbriefe auszuliefern, erklärte DHL damals. Sollte der Deal zustande kommen, wird Evri seine Kernmarke beibehalten. DHL eCommerce soll künftig in Grossbritannien unter Evri Premium - ein Netzwerk von DHL eCommerce firmieren.
Die DHL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,49 Prozent höher bei 38,65 Euro.
Von Ulrike Dauer
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
03.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
03.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 gibt nach (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|29.08.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|29.08.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|29.08.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|29.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|15.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|14.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|25.06.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.08.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|27.06.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|16.05.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|02.05.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas höher -- China-Börsen abgeschlagen - Nikkei mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag etwas stärker. Die Märkte in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}